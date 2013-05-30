中国双汇看上Smithfield 饲料安全或为考量之一

路透芝加哥/洛杉矶5月30日 - 全球最大的生猪生产商史密斯菲尔德(Smithfield Foods)SFD.N默不吭声从去年开始不再使用饲料添加剂莱克多巴胺，或许是吸引中国同业双汇国际收购的原因之一。

莱克多巴胺(ractopamine,瘦肉精的一种)在美国家畜业行之有年，但这种饲料添加剂近来在好几个肉品进口大国引发了安全疑虑。去年美国媒体报导食用莱克多巴胺的猪生病，更引起食品安全评论人士质疑瘦肉精对人体可能带来的长期性影响。

中国就很担心。它先前已传出出口的苹果汁含砷，以及美白牙膏含漂白剂等丑闻。自从2011年发现一些猪肉含有毒的生长激素，政府就相当警惕。中国从今年3月开始要求美国猪肉产品需第三方认证未含莱克多巴胺。美国猪肉的第六大买家--俄罗斯几星期前开始禁止含有莱克多巴胺的美国肉品进口。

这与美国食品药物管理局(FDA)大相迳庭。FDA在1999年核准生猪饲养使用莱克多巴胺，并且继续支持当年的决定，FDA表示已四度证实其安全性。分析师估计，美国饲养的猪超过半数使用莱克多巴胺。

Smithfield逾半数产品不使用莱克多巴胺的决定，可能使得下列议题更加尖锐：药物添加剂的安全性，以及家畜业越来越仰赖大型制药企业帮助它们养出完美的猪--更大而且成本更低。

Smithfield打破成规，可能也让同业面临跟进的压力，否则就得放弃进入全球食品成长最快的中国市场。

该公司的举措或已有助于周三以47亿美元委身出售给中国双汇国际的交易。DA Davidson & Co.分析师Tim Ramey指出，若这件收购案顺利完成，将成为中国企业收购美国公司史上的最大收购案。

“我认为这是一个促成因素，”Ramey表示。

Smithfield执行长Larry Pope周三早上召开分析师电话会议，在论及减少使用莱克多巴胺的问题时表示，“我们说过将做出必要的改变。其他业者将得自己做出决定...我认为产业会将这视为某种避免伤害的办法，因而做出改变。”

的确，美国家畜业将在未来几年面临一些艰困的选择。关键的议题在于：如何说服越来越多疑的美国消费者接受肉品生产过程中使用了药物？或者如何让消费者为那些打着“纯天然”标志的“低等”肉品掏出更多钱。

“问题在于你能不能让消费者为那些非优质肉品付出高价，”富国银行农业分析师Michael Swanson表示。

莱克多巴胺的相关辩论将会受到医药业巨擘礼来(Eli Lilly)(LLY.N)的关注，该公司旗下的Elanco Animal Health是生产这类饲料添加物的领导厂商之一，2012年该事业为公司带来近十分之一的营收。

礼来周三不愿对此交易置评。Elanco在一份声明稿中指出，公司正与Smithfield及双汇国际密切合作，而这起收购交易对业务影响有限。

**养殖中的添加剂使用**

莱克多巴胺出现于1990年代，当时消费者要求不添加生长激素饲养的“纯天然”肉，迫使养殖和加工企业另辟他径。

医药行业提供一种名为“受体素”的新型促生长试剂，这类产品目前在全球220亿美元的宠物与家畜医药、疫苗、饲料添加剂与驱虫剂市场中占一席之地。

莱克多巴胺是一种受体素。最初是用来治疗哮喘，但后来发现它能有效改变动物的新陈代谢，可以助长瘦肉。FDA在1999年核准受体素用于猪，并先后在2003年和2008年批准用于牛和火鸡。

FDA发言人Shelly L. Burgess称，“FDA相信，只要根据批准说明书来使用，受体素是安全有效的。”

这种说法并非人人买帐。屠宰后的肉中被发现残留少量莱克多巴胺，鼓吹消费者权益的人士因此质疑，长期食用这类肉产品会不会损害健康。

FDA表示，不存在与食用这种肉品相关的健康风险。该机构称，莱克多巴胺的残留未被证明会造成对抗生素的耐药性。

目前尚无独立的科研计划，研究长期、少量食用这类添加剂饲养的肉品会否影响人体健康。

虽然像Tyson Foods(TSN.N)等很多肉商依赖独立的农户来提供猪肉，但Smithfield更多依靠自己的农场，这使它在减少供应链中所用饲料添加剂方面，可以行动得更快。

5月初之前，Smithfield就已在两座工厂停止使用莱克多巴胺，其中包括位于北卡罗莱纳州名列全球最大的猪肉处理工厂。该公司6月1日把第三座工厂制程转型之后，执行长Pope说，“本公司超过50%的生产将不再使用莱克多巴胺做为饲料添加物。”

Tyson已开始生产一些不含莱克多巴胺的猪肉，该公司发言人Worth Sparkman说，这是因为公司顾虑到使用这些添加物将局限美国产品输往一些重要出口市场。

**礼来因莱克多巴胺间接受惠**

动物保健产品向来是药品业的大补丸，尤其是对制药商礼来而言更是如此。礼来十大畅销人类专用药品中，有七种在未来四年内将面临学名药的竞争。根据证交所资料，这些药品共占礼来2012年营收约68%。

Barclays Equity Research总监Tony Butler说，透过利用研发人类药物的研究与技术，应用在开发动物使用的药品，已经帮助全球动物保健产业成长约6%。

行业分析师说，美国制药大厂默克(MRK.N)和赛诺菲(SASY.PA)把焦点放在疫苗及驱虫药剂，但Elanco以莱克多巴胺为基础的饲料添加物产量却是领先业界。Butler说，Elanco超过一半的业务是食品添加物。

根据证交所资料，礼来2012年整体营收当中，有9%是由Elanco所贡献。

礼来并未在证交监管资料中公布Elanco的业务有多少是来自Smithfield。不过，如果Smithfield将更进一步减少使用莱克多巴胺，Butler说，“我敢说那将会影响到(Elanco)的业务。”(完)

(编译/审校 沈以文/张明钧/隋芬/李婷仪/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。