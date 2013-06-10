中国周二将发射神州十号载人飞船

路透北京6月10日 - 中国将于周二发射神州十号载人飞船。新华社报导引述中国载人航天工程新闻发言人武平称，总指挥部定于6月11日17时38分，在甘肃酒泉卫星发射中心发射神舟十号载人飞船，该飞船将在轨飞行15天。

武平介绍，飞行乘组由男航天员聂海胜、张晓光和女航天员王亚平组成，聂海胜担任指令长。今天下午执行此次发射任务的长征二号F遥十火箭已开始加注推进剂。

她并称，这次任务有四项主要任务，包括考核交会对接技术和载人天地往返运输系统的功能性能、进一步考核组合体对航天员生活、工作和健康的保障能力、进行航天员空间环境适应性和空间操作工效研究、进一步考核工程各系统执行飞行任务的功能、性能和系统间协调性等。

目前，天宫一号运行在预定的交会对接轨道上，状态稳定，设备工作正常，推进剂等消耗性资源充足，满足交会对接任务要求和航天员进驻条件。

中国于2012年6月16日发射神州九号载人飞船，在轨飞行13天后返回舱成功降落。航天员包括景海鹏、刘旺、刘洋（女）。天宫一号是中国于2011年9月发射成功的空间实验室，是空间实验站的雏型。（完）

(发稿 李然; 审校 屈桂娟)

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