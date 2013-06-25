中国拟关闭过时铜冶炼产能--江西铜业

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透香港6月25日 - 中国最大精炼铜制造商--江西铜业(0358.HK)周二表示，中国计划关闭过时的铜冶炼产能，将有助于提高全球的加工费。
江西铜业董事长李保民在香港的一场会议上称，中国目前拥有逾310个铜冶炼厂。政府认为这个数字太高，试图限制数量的增长。
他表示，这将使中国这一整个行业受益。
中国已誓言将解决数个行业的产能过剩问题，并即将出台新政策，旨在应对几个臃肿工业领域的产能过剩状况，包括钢铁和铝行业。(完)
(编译 王翔琼; 审校 石冠兰)
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路透北京3月31日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行高层周五称，今年中行会将非标资产都纳入监管，对理财业务加强合规严格风险管理。中行仍将理财稳步增长作为工作目标，并将优化大类资产配置。
路透香港3月31日 - 香港联交所资料显示，由中国垂直生产乳业公司--辉山乳业主席杨凯控制并作为控股股东的冠丰(Champ Harvest Ltd),在本月24日，也就是公司股价暴挫的当日，在场内出售近2.51亿股辉山乳业股份，相当于公司已发行股本约1.86%。