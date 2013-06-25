中国拟关闭过时铜冶炼产能--江西铜业

路透香港6月25日 - 中国最大精炼铜制造商--江西铜业(0358.HK)周二表示，中国计划关闭过时的铜冶炼产能，将有助于提高全球的加工费。

江西铜业董事长李保民在香港的一场会议上称，中国目前拥有逾310个铜冶炼厂。政府认为这个数字太高，试图限制数量的增长。

他表示，这将使中国这一整个行业受益。

中国已誓言将解决数个行业的产能过剩问题，并即将出台新政策，旨在应对几个臃肿工业领域的产能过剩状况，包括钢铁和铝行业。(完)

(编译 王翔琼; 审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。