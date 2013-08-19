中国法院联合购物网因贿赂担忧关闭

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透北京8月16日 - 中国法院联合购物网遭到政府当局关闭，该网站主要针对法院系统职工，销售从美容产品到汽车用品等各种商品。
该网站采取实名注册会员制，在媒体质疑其目的后，该网站已于日前关闭。
《新京报》援引法律专家的说法称，该网站在向法院“变相贿赂”，建议追究相关责任人。
中国法院网在官网上对此作出说明，称该网站提供的服务对法院系统职工的个人生活有一定的帮助，即同意为其提供一个免费链接；但为避免产生更多误解，中国法院网即取消此链接。
该网站的运营方为北京信达联合科技有限公司。记者就此致电该公司寻求置评，但电话无人接听。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报道时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。