中国将加大一带一路建设资金支持 向丝路基金增资1000亿--习近平

路透北京5月14日 - 中国国家主席习近平周日表示，中国将加大对“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)建设资金支持，向丝路基金新增资金1,000亿元人民币；鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计约3,000亿元。

他在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表主旨演讲称，中国国家开发银行、进出口银行将分别提供2,500亿元和1,300亿元等值人民币专项贷款，用于支持“一带一路”基础设施建设、产能、金融合作。

“我们还将同亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行、世界银行及其他多边开发机构合作支持‘一带一路’项目，同有关各方共同制定‘一带一路’融资指导原则。”习近平说。

他并指出，本届论坛期间，中国将同30多个国家签署经贸合作协议，同有关国家协商自由贸易协定；中国将从2018年起举办中国国际进口博览会。

中国将在未来三年向参与“一带一路”建设的发展中国家和国际组织提供600亿元援助，建设更多民生项目。将向“一带一路”沿线发展中国家提供20亿元紧急粮食援助，向南南合作援助基金增资10亿美元，在沿线国家实施100个“幸福家园”、100个“爱心助困”、100个“康复助医”等项目；并将向有关国际组织提供10亿美元落实一批惠及沿线国家的合作项目。

同时，中国将设立“一带一路”国际合作高峰论坛后续联络机制，成立“一带一路”财经发展研究中心、“一带一路”建设促进中心，同多边开发银行共同设立多边开发融资合作中心，同国际货币基金组织合作建立能力建设中心。

习近平指出，中国已经同很多国家达成了“一带一路”务实合作协议，其中既包括交通运输、基础设施、能源等硬件联通项目，也包括通信、海关、检验检疫等软件联通项目，还包括经贸、产业、电子商务、海洋和绿色经济等多领域的合作规划和具体项目。

中国同有关国家的铁路部门将签署深化中欧班列合作协议，并将推动这些合作项目早日启动、早见成效。

中国愿在和平共处五项原则基础上，发展同所有“一带一路”建设参与国的友好合作。中国愿同世界各国分享发展经验，但不会干涉他国内政，不会输出社会制度和发展模式，更不会强加于人。

“我们推进‘一带一路’建设不会重复地缘博弈的老套路，而将开创合作共赢的新模式；不会形成破坏稳定的小集团，而将建设和谐共存的大家庭。”习近平称。

2014年至2016年，中国同“一带一路”沿线国家贸易总额超过3万亿美元；中国对“一带一路”沿线国家投资累计超过500亿美元。中国企业已经在20多个国家建设56个经贸合作区，为有关国家创造近11亿美元税收和18万个就业岗位。（完）