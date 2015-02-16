周小川：丝路基金已起步运作 可看作是投资期更长的PE

中国媒体周一援引中国央行行长周小川表示，丝路基金近日已正式开张运作，其是外汇为主的对外投资基金，比一般PE(私募基金)投资期限更长，项目中长期要体现合理回报。他称，丝路基金不谋求成为多边开发机构，也不是中国版的“马歇尔计划”，区别于主权财富基金，类似于私募基金，目前搭建综合团队需要各方面的人才，其将与中投、进出口银行、国开行形成协同关系。路透