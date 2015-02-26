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路透中文国际短讯 | 2015年 2月 26日 星期四 15:36 BJT

中国丝路基金注册资本超600亿元 央行行长助理金琦任董事长

中国工商总局网站资料显示，去年末成立的中国丝路基金有限责任公司注册资本615.25亿元人民币，董事长为中国央行行长助理金琦。工商总局公布丝路基金工商公示信息显示，丝路基金股东包括梧桐树投资平台有限责任公司、国开金融有限责任公司、中国进出口银行以及赛里斯投资有限责任公司。路透
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