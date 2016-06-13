中国新丝路计划及同伊朗关系加强 让香港航运业者满怀憧憬

路透雅典6月10日 - 有关官员表示，香港航运业怀抱憧憬，希望中国海外基础建设计划、以及同伊朗商务联系的加强，能够协助香港应对海运行业景气滑坡及更为激烈的竞争。

全球集装箱(货柜)航运以及乾散货运产业正面临船只供应过多、全球经济下滑、以及消费者需求转弱等问题，这不但让航运公司感受到压力，处理货物吞吐的港口也深受其苦。

香港的集装箱吞吐量在全世界名列前茅，料将从中国的新丝路计划中受惠。中国推出这一计划旨在同亚洲等地发展贸易及运输联系。

香港贸发局服务业拓展总监古静敏表示，“需要运输的建材数量很多，将会创造航运需求。”

“对于香港而言，我们的优先市场将是亚洲及中东，”她在雅典举行的希腊Posidonia航运周活动期间向路透表示。

“一带一路”的计划将打造海陆空的航线，是由中国国家主席习近平在2013年宣布，目的在于未来10年将贸易额提高2.5万亿(兆)美元。随着经济成长放缓，中国政府正鼓励企业到海外开拓新市场。

香港海运港口局推广及外务委员会主席郑辅国则表示，“有很多新的项目，特别是在‘一带一路’的提案推出之后。”

“我们拥有非常强大的航运聚落，我们必须吸引更多同业，使香港成为其运营据点之一。”

香港去年集装箱货运量超过2,000万标准箱。

古静敏表示，香港今年全球集装箱吞吐量料增长4.1%，亚洲区的集装箱吞吐量则料增长4.4%。

香港生产总值(GDP)中有23%来自贸易及物流业，而香港也正以扩大中东航运贸易为目标，包括今年稍早制裁获得解除的伊朗。

香港官员指出，与伊朗间的货运活动预料将包含多个领域，包括食品及消费性产品等。

“有许多人一直透过第三方团体与伊朗交易，”香港贸发局的黄志强表示。“如今制裁已经解除，香港将会受惠...我确定贸易将会增长。”(完)