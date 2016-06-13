中国新丝路计划及同伊朗关系加强 让香港航运业者满怀憧憬

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透雅典6月10日 - 有关官员表示，香港航运业怀抱憧憬，希望中国海外基础建设计划、以及同伊朗商务联系的加强，能够协助香港应对海运行业景气滑坡及更为激烈的竞争。
全球集装箱(货柜)航运以及乾散货运产业正面临船只供应过多、全球经济下滑、以及消费者需求转弱等问题，这不但让航运公司感受到压力，处理货物吞吐的港口也深受其苦。
香港的集装箱吞吐量在全世界名列前茅，料将从中国的新丝路计划中受惠。中国推出这一计划旨在同亚洲等地发展贸易及运输联系。
香港贸发局服务业拓展总监古静敏表示，“需要运输的建材数量很多，将会创造航运需求。”
“对于香港而言，我们的优先市场将是亚洲及中东，”她在雅典举行的希腊Posidonia航运周活动期间向路透表示。
“一带一路”的计划将打造海陆空的航线，是由中国国家主席习近平在2013年宣布，目的在于未来10年将贸易额提高2.5万亿(兆)美元。随着经济成长放缓，中国政府正鼓励企业到海外开拓新市场。
香港海运港口局推广及外务委员会主席郑辅国则表示，“有很多新的项目，特别是在‘一带一路’的提案推出之后。”
“我们拥有非常强大的航运聚落，我们必须吸引更多同业，使香港成为其运营据点之一。”
香港去年集装箱货运量超过2,000万标准箱。
古静敏表示，香港今年全球集装箱吞吐量料增长4.1%，亚洲区的集装箱吞吐量则料增长4.4%。
香港生产总值(GDP)中有23%来自贸易及物流业，而香港也正以扩大中东航运贸易为目标，包括今年稍早制裁获得解除的伊朗。
香港官员指出，与伊朗间的货运活动预料将包含多个领域，包括食品及消费性产品等。
“有许多人一直透过第三方团体与伊朗交易，”香港贸发局的黄志强表示。“如今制裁已经解除，香港将会受惠...我确定贸易将会增长。”(完)
(编译 张明钧; 审校 郑茵/王丽鑫)
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