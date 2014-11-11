中国借力“一带一路”扩大商贸及货运市场影响力

路透中国重庆11月11日（记者 Brenda Goh） - 中国计划大规模投资，建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路（简称：一带一路），以扩大商业贸易及增强在货运市场的影响力。

2013年9月，中国国家主席习近平在访问哈萨克斯坦期间，提出了建设“丝绸之路经济带”的构想。本周六，习近平宣布中国将出资400亿美元成立丝路基金，为“一带一路”沿线国家的基础设施、资源开发、产业和金融合作等与互联互通有关项目提供投融资支持，旨在打破亚洲互联互通的瓶颈。

“现代版”的丝绸之路以重庆的团结村为起点，这里是铁路集装箱中心站。许多企业在重庆设有工厂，当中包括惠普(HPQ.N)和苹果(AAPL.O)的供应商富士康(2354.TW)等。

“丝绸之路经济带”早在2011年就已见端倪：当年一列专列从重庆出发，驶往德国杜伊斯堡，这便是“渝新欧”国际铁路大通道。

“建设一条独立线路是中国的愿望，”哈萨克斯坦铁路公司子公司KTZ Express的总裁Henrik Christensen称。该公司曾协助建设渝新欧铁路。

“这方面的成本之大令人惊叹，可以说全球唯有中国能有这样的梦想，”他说。

南海可能出现的麻烦和混乱，是中国考量的因素之一。中国同一些国家在南海存在主权争端。

此外，全球最大的集装箱海运公司是欧洲企业，譬如AP穆勒-马士基有限公司<MAERSKb.CO，这也是另一方面的考量因素。

中国交通部9月时称，中国海运企业有240多家，承运中国进出口货运量目前仅占到中国进出口货物总量的1/4。中国当局当时宣布，将进行税务和监管改革，以推动海运业现代化发展。

海上丝绸之路是指将中国福州和广州港口与印尼、斯里兰卡、肯尼亚和希腊的港口连接在一起。

但有人对此持有异议。

“当然，称其为海上丝绸之路并谈论诸多的协同听上去不错，但事实上，这些港口之间的协同效应又是什么呢？”咨询公司ICF International港口和物流业务负责人Jonathan Beard说。

据中国铁路官员称，渝新欧铁路及成都、武汉等其他前往欧洲的铁路线路都在亏损，由当地政府补贴来支持需求。

但对参与相关项目的中资企业而言，其中一些线路的成本以及政治风险似乎都不重要。

中远集团希望借助其庞大的贸易网络，协助增加渝新欧铁路的运量，并且准备推出更多海运线路。

该集团董事长马泽华在上周的一个海运会议上称，这是“响应国家号召”。

马泽华称，像中远这样的企业愿意参与，为其发展做贡献，也从中受益来推动其业务发展。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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