中国借力“一带一路”扩大商贸及货运市场影响力

调查：银行业预测2017年黄金均价接近1250美元
路透伦敦4月28日 - 尽管今年第一季黄金表现强劲，但银行界对于今年金价前景仍立场谨慎，因为如果央行加息将会使黄金黯然失色。
路透中国重庆11月11日（记者 Brenda Goh） - 中国计划大规模投资，建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路（简称：一带一路），以扩大商业贸易及增强在货运市场的影响力。
2013年9月，中国国家主席习近平在访问哈萨克斯坦期间，提出了建设“丝绸之路经济带”的构想。本周六，习近平宣布中国将出资400亿美元成立丝路基金，为“一带一路”沿线国家的基础设施、资源开发、产业和金融合作等与互联互通有关项目提供投融资支持，旨在打破亚洲互联互通的瓶颈。
“现代版”的丝绸之路以重庆的团结村为起点，这里是铁路集装箱中心站。许多企业在重庆设有工厂，当中包括惠普(HPQ.N)和苹果(AAPL.O)的供应商富士康(2354.TW)等。
“丝绸之路经济带”早在2011年就已见端倪：当年一列专列从重庆出发，驶往德国杜伊斯堡，这便是“渝新欧”国际铁路大通道。
“建设一条独立线路是中国的愿望，”哈萨克斯坦铁路公司子公司KTZ Express的总裁Henrik Christensen称。该公司曾协助建设渝新欧铁路。
“这方面的成本之大令人惊叹，可以说全球唯有中国能有这样的梦想，”他说。
南海可能出现的麻烦和混乱，是中国考量的因素之一。中国同一些国家在南海存在主权争端。
此外，全球最大的集装箱海运公司是欧洲企业，譬如AP穆勒-马士基有限公司<MAERSKb.CO，这也是另一方面的考量因素。
中国交通部9月时称，中国海运企业有240多家，承运中国进出口货运量目前仅占到中国进出口货物总量的1/4。中国当局当时宣布，将进行税务和监管改革，以推动海运业现代化发展。
海上丝绸之路是指将中国福州和广州港口与印尼、斯里兰卡、肯尼亚和希腊的港口连接在一起。
但有人对此持有异议。
“当然，称其为海上丝绸之路并谈论诸多的协同听上去不错，但事实上，这些港口之间的协同效应又是什么呢？”咨询公司ICF International港口和物流业务负责人Jonathan Beard说。
据中国铁路官员称，渝新欧铁路及成都、武汉等其他前往欧洲的铁路线路都在亏损，由当地政府补贴来支持需求。
但对参与相关项目的中资企业而言，其中一些线路的成本以及政治风险似乎都不重要。
中远集团希望借助其庞大的贸易网络，协助增加渝新欧铁路的运量，并且准备推出更多海运线路。
该集团董事长马泽华在上周的一个海运会议上称，这是“响应国家号召”。
马泽华称，像中远这样的企业愿意参与，为其发展做贡献，也从中受益来推动其业务发展。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月28日 - 尽管今年第一季黄金表现强劲，但银行界对于今年金价前景仍立场谨慎，因为如果央行加息将会使黄金黯然失色。
--人民币兑美元当周小跌0.2%，本月则微跌0.08%。本周实需客盘购汇依然不少，大行继续适度提供美元流动性；本周美元指数企稳，而离岸CNH却意外走低，汇价因此小幅下行，但并没有跌破前期波动区间；由于5月依然缺乏关键事件，人民币兑美元料仍缺乏方向。
路透北京4月28日 - 法国大选已一只靴子落地，政坛新星、立场中间派的马克龙将与极右翼候选人勒庞在5月7日展开终极对决，这说明法国政坛已不再是逾半个世纪以来左右两派分庭抗礼的格局。马克龙的胜出让欧元压力缓解，兑美元创五个月高点。而下个周末的第二只靴子似乎也不会太扰民。民调显示，马克龙将完胜勒庞。