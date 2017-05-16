版本:
中国
时事要闻 | 2017年 5月 16日 星期二 08:40 BJT

日本自民党干事长暗示该国准备加入亚投行--日经

路透东京5月16日 - 据日经新闻周二报导，日本执政党高级官员暗示日本准备加入中国支持的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)，称迅速做出决定很重要。

“关键在于日本能多快决定加入，”自民党干事长二阶俊博周一向记者称。

外界认为二阶俊博与中国关系密切。他目前到访北京参加为期两天的“一带一路”峰会。这场高峰会已于周一结束。

据日经报导，二阶俊博还表示，他周二将与中国国家主席习近平会面，就中日两国关系、朝鲜导弹和核计划引发的紧张局势升级交换意见。(完)

(编译 许娜；审校 张若琪)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐