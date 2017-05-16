日本自民党干事长暗示该国准备加入亚投行--日经

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透东京5月16日 - 据日经新闻周二报导，日本执政党高级官员暗示日本准备加入中国支持的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)，称迅速做出决定很重要。
“关键在于日本能多快决定加入，”自民党干事长二阶俊博周一向记者称。
外界认为二阶俊博与中国关系密切。他目前到访北京参加为期两天的“一带一路”峰会。这场高峰会已于周一结束。
据日经报导，二阶俊博还表示，他周二将与中国国家主席习近平会面，就中日两国关系、朝鲜导弹和核计划引发的紧张局势升级交换意见。(完)
(编译 许娜；审校 张若琪)
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透布鲁塞尔6月19日 - 英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。
路透布鲁塞尔6月19日 - 欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔和英国脱欧事务大臣戴维斯周一进行了英国退欧首日磋商，巴尼尔在会后表示，英国必须有序地退出欧盟。