日本自民党干事长暗示该国准备加入亚投行--日经

英国和欧盟启动退欧谈判 首次会议无实质进展

路透布鲁塞尔6月19日 - 英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。