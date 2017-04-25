日本自民党二号人物将出席一带一路峰会 暗示中日关系改善

英国首相特雷莎·梅称警方认为已获悉曼彻斯特爆炸案袭击者的身份
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透东京4月25日 - 日本执政党--自民党干事长二阶俊博周二表示，他将出席中国5月举行的一带一路峰会。在朝鲜进行导弹和核武器试验造成的紧张局势下，这个迹象表明日本首相安倍晋三希望改善与中国的关系。
但安倍的一名顾问表示，日本对中国支持的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)仍然保持谨慎。亚投行的成立，在一定程度上是为了给一带一路计划提供资金。
“鉴于朝鲜制造的国际局势，中日两国互相理解非常重要，”日本时事社援引二阶俊博在记者会上的话称。他说，将出席5月14-15日中国峰会。
二阶俊博是自民党的重量级人物，在党内地位仅次于安倍晋三。他与中国的关系密切。
日本内阁官房长官菅义伟在记者会上称，经济产业大臣世耕弘成收到邀请后，也在考虑出席。日本经团连会长榊原定征也将前往。
“由于中国在亚投行的管理中发挥主导性作用，我们继续对亚投行持谨慎态度，需要更仔细地检视其透明度，” 日本首相顾问柴山昌彦告诉路透。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)