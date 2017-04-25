日本自民党二号人物将出席一带一路峰会 暗示中日关系改善

路透东京4月25日 - 日本执政党--自民党干事长二阶俊博周二表示，他将出席中国5月举行的一带一路峰会。在朝鲜进行导弹和核武器试验造成的紧张局势下，这个迹象表明日本首相安倍晋三希望改善与中国的关系。

但安倍的一名顾问表示，日本对中国支持的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)仍然保持谨慎。亚投行的成立，在一定程度上是为了给一带一路计划提供资金。

“鉴于朝鲜制造的国际局势，中日两国互相理解非常重要，”日本时事社援引二阶俊博在记者会上的话称。他说，将出席5月14-15日中国峰会。

二阶俊博是自民党的重量级人物，在党内地位仅次于安倍晋三。他与中国的关系密切。

日本内阁官房长官菅义伟在记者会上称，经济产业大臣世耕弘成收到邀请后，也在考虑出席。日本经团连会长榊原定征也将前往。

“由于中国在亚投行的管理中发挥主导性作用，我们继续对亚投行持谨慎态度，需要更仔细地检视其透明度，” 日本首相顾问柴山昌彦告诉路透。(完)