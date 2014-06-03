光大国际反向收购新加坡汉科环境科技集团

工行资管业务委托投资运作正常 没有大规模委外赎回情况
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透新加坡6月3日 - 中国光大国际(0257.HK)已同意反向收购新加坡上市的汉科环境科技集团 HETG.SI，将把旗下水处理资产--光大水务投资转移至汉科，换来12亿坡元(9.5522亿美元)的股票。
汉科周一稍晚发布的声明稿称，此项交易完成之后，中国光大国际将持有78%的汉科股权，并将把公司名字更名为China Everbright Water Ltd。
本项合并案完成后，公司将合共运营32座污水处理厂计划以及四个再用水(回收水)项目。汉科说，新公司目标是成为中国最大污水处理公司之一。
汉科股价在周二稍早交易时段下跌2.1%。(完)
(编译 李婷仪 审校 屈桂娟)
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