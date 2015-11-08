中新关系：中国和新加坡将在重庆启动第三个政府间项目

金属期市：伦敦期铜下滑，特朗普就职典礼前市场心绪谨慎
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
路透新加坡11月7日 - 中国和新加坡周六签订一项协议，将在重庆启动第三个政府间项目。
新加坡贸工部在一份声明中称，该项目将聚焦金融服务、航空、运输和物流、以及信息和通讯科技等领域。
协议是在中国国家主席习近平对新加坡进行国事访问，纪念两国建交25周年时签订。这是习近平首次作为国家主席访问新加坡。
新加坡是中国第二大外国直接投资来源，而中国是新加坡最大的对外投资目的地。
两国还同意启动有关更新两国自由贸易协议的谈判，谈判将在2016年结束。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09