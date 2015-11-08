中新关系：中国和新加坡将在重庆启动第三个政府间项目

路透新加坡11月7日 - 中国和新加坡周六签订一项协议，将在重庆启动第三个政府间项目。

新加坡贸工部在一份声明中称，该项目将聚焦金融服务、航空、运输和物流、以及信息和通讯科技等领域。

协议是在中国国家主席习近平对新加坡进行国事访问，纪念两国建交25周年时签订。这是习近平首次作为国家主席访问新加坡。

新加坡是中国第二大外国直接投资来源，而中国是新加坡最大的对外投资目的地。