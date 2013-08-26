中国闽中有机食品市值腰斩 中概股在新加坡首遭空袭

路透新加坡8月26日 - 中国闽中有机食品(China Minzhong Food Corporation)CMFC.SI周一成为首家在新加坡市场遭遇沽空袭击的中国企业，不到两个小时市值蒸发逾一半，引发交易中断。

近些年卖空者锁定在香港、加拿大和美国上市的中国企业，但并没有触碰在新加坡交易所(SGX)上市的143家中国企业。

中国闽中有机食品在周一突遭沽空打击，此前总部位于美国加州的Glaucus Research Group发布报告，指称该公司在对最大客户营收方面误导投资者。该公司在股价崩跌之前的市值约为5.20亿美元。

Glaucus的报告还质疑该公司业绩的可信度能否与同业相比较，并称和联手方一起直接或间接持有放空这支股票。

闽中有机食品的财务总监Travis Seet对路透称，该公司正在就如何应对此事进行法律咨询。他拒绝进一步评论。而闽中有机食品的股票已暂停交易，等待公司公布声明。

中国闽中有机食品于2010年在新加坡上市，吸引了包括新加坡主权基金新加坡政府投资公司(GIC)在内的多家重量级投资者。GIC在2月时将其14.4%持股出售给Indofood Sukses Makmur Tbk PT(INDF.JK)。后者目前未对有关此事的询问给予回应。

其他大型投资者包括Franklin Templeton Investments Corp，根据汤森路透数据，该公司持股略低于11%。

分析师表示，不论卖空者的指控有多少真实性，中国闽中有机食品股价恐怕很难回升。

“已经造成严重伤害，我们认为该公司要重建信心恐怕是颇吃力的工作(特别是现在已经没有GIC的支持)，”Lim & Tan Securities研究报告称。

中国闽中有机食品股价在两个小时之内急挫47.8%，成交将近2,400万股，几乎是过去一个月平均全日交易量的10倍。随后公司要求股票停牌。

汤森路透据显示，四位分析人士对该股的建议是“买进”或者“强力买进”。公司预定在8月29日公布全年业绩。(完)

(编译 田建华/李婷仪 审校 郑茵)

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