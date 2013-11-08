《热点透视》“光棍节”凸显垄断的力量

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者John Foley为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点。）
路透北京11月7日 -中国零售行业即将陷入集体疯狂。11月11日，网上商家将五折出售商品，消费者料为其带来超过40亿美元收入。“光棍节”虽名为单身一族的节日，实际却成了网购打折的日子。消费者将获益，但阿里巴巴才是大赢家，该公司加强天猫和淘宝的市场优势地位，而重担则留给了商家。
“光棍节”类似美国的促销，但数据更加惊人。当天的电子商务交易额占全年交易额的2%还多，而美国的CyberMonday也仅占全年交易额的0.5%。去年“光棍节”，阿里巴巴吸引了2.13亿独立访客，这相当于中国互联网用户的三分之一。中国国务院总理李克强称赞阿里巴巴“创造了一个消费时点”。
但实际上“光棍节”展现的并不是消费者的力量，而是垄断的力量。阿里巴巴超过80%的市场份额让该公司对商家如何吸引网购消费者产生巨大影响。天猫商家必须打折，大多是五折，才能参加网站的“光棍节”大规模促销活动。没有商家被迫参加，但不参加可能面临失去大量市场份额的风险。和京东商城等竞争对手不同，阿里巴巴不涉及库存和物流，因此对网站上出售的商品价格并不敏感。
表面上看，打折促销的好处都传递给了消费者，阿里巴巴的垄断似乎是件好事。不过阿里巴巴旗下网站的流量和交易量都会大幅增加，有利于拉大其与小规模零售平台的差距。对于一家有志于成为全球最大数据平台的公司来说，用户量可能比现金更有价值。
阿里巴巴的成长让商家们受益匪浅，通过天猫和淘宝，他们能够触及国内各地的消费者。不过中国零售行业正处在消费者、传统零售商和阿里巴巴谁能够获得更多经济利益的斗争阶段。如果“光棍节”能说明什么的话，中间那些人将受到最大的冲击。
背景新闻
--中国网络零售商将在11月11日“光棍节”开展促销，折扣常常为五折甚至幅度更大，广告在几周前就会开始。
--麦肯锡的数据显示，2012年“光棍节”当天，交易额超过了40亿美元，相当于2012年中国电子商务全年交易额的2%。阿里巴巴称，其旗下网上平台的交易额达190亿元（30亿美元）。
--麦肯锡数据显示，2012年阿里巴巴在中国网络零售市场的份额为81%，，包括B2B和B2C。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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