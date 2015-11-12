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中国财经 | 2015年 11月 12日 星期四 09:39 BJT

阿里巴巴CEO称“双11”期间已有逾2700万人购买国际品牌

路透北京11月11日 - 阿里巴巴首席执行官（CEO）张勇周三称，今年“双11”期间已有逾2,700万中国消费者购买了国际品牌的产品。

张勇称，该数字是海外商品深受中国消费者喜欢的一个迹象。他还指出，阿里巴巴电商平台上存在假货的问题，不会影响公司的全球扩展计划。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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