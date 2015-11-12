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中国财经 | 2015年 11月 12日 星期四 10:48 BJT

阿里巴巴“双11”交易额912亿元

路透北京11月12日 - 阿里巴巴周四称，2015“双11”当日交易额912.17亿元人民币。

阿里巴巴称，这些是初步数据，未经审计。

中国“双11”已成为全球最大的购物狂欢，超过美国“黑色星期五”和“网络星期一”加起来的交易额总和。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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