“双11”物流大考 快递企业压力之下寻求“脱单”

2015年11月8日，中通快递在北京朝阳区的一处分拣中心。 REUTERS/Jason Lee

路透上海11月11日 （记者 Brenda Goh） - “双11”购物狂欢的另一面是，中国的快递公司面临巨大压力，寻求结盟、上市或引入新投资者。

电子商务已成为快递业的巨大刺激因素，但一年一度的“双11”购物节加剧了该行业面临的双重困境：竞争剧烈与人工成本上升。

分析师称，快递业的进入门槛较低，在过去十年中迅速扩容，企业数量增至逾8,000家，利润率则从10年前的30%降至如今的约5%。

中国的“双11”在2012年超越美国的“网络星期一”（Cyber Monday），成为全球最大规模购物狂欢。

本周包裹快递数量预计将增加42%至7.6亿件，快递企业面临物流难题。

总部位于上海的中通快递三个月前就开始备战“双11”。中通快递是中国最大的快递公司之一，去年“双11”其包裹递送数量跃增三倍。

中通快递目前有约25万名员工，2.8万辆派送车辆。中通快递称，决定增加4万名临时和固定员工，添购7,000辆车，并增设分拣中心，预计将耗资数以千万美元计。

“我们有一个口号，不要把双十一当成生意来做，因为双十一对我们来讲是责任。”中通快递市场营销总监郑超说。

为了减轻压力并满足这类措施的资金需求，快递公司正考虑上市、合并或对外部融资开放，这给投资人提供了契机。

中国物流信息中心分析师严淑君（音）称：“整合可能也不完全因双十一而引起的，但可能因为双十一会使这些因素变得更加突出。”

**上市**

中通快递的郑超表示，该公司的目标是2017年上市。

“因为快递公司很重，上市就可以有更多的发展资金，资本给足

。”他说。

申通快递9月称，将与另一家大型快递企业--天天快递进行资产整合。此后，申通快递表示准备借壳A股公司艾迪西上市。

尽管快递业内企业众多，且行业年增长率达到两位数，但业内很少有资本市场交易，多数企业仍掌握在创始人手中，这些创始人经常最初以几辆卡车或摩托车起家。

据德勤数据，中国快递业去年营收330亿美元，但2008至2014年间，该行业仅有27起资本市场交易，总额2.79亿美元。

不过这种情况似乎正在发生改变。

德勤中国战略与运营部门资深合伙人张天兵称：“当竞争压力上升时，快递业领军企业就会更愿意加快在资本市场的步伐。”

中国政府亦支持快递业整合。中国政府上月称，将帮助快递业增强国际竞争力，改善国内物流基础设施和安全标准。

中通快递的郑超表示：“以前的快递公司主要是靠谁的吞吐量大，谁的消化能力强，就能得到市场；现在电商的增长比例放缓了......（快递公司）扩容更快，这些小公司一定是活不下去。”（完）