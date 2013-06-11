《信报》：经济降速加剧 结构改革迫切

(6月11日社评)

中国五月份多项宏观数据显示，二季度国内生产总值增速有加剧滑落之虞，突显结构性改革的迫切性。

在总需求不足下，过去一季，社会融资规模已急遽膨胀，但工业生产毫无起色，反映外部刺激的边际效果显着递减，必须加快经济内部结构调整，尽快释放新的有效投资需求，否则发展不进则退。

五月份，规模以上工业增加值同比实际增长9.2%，相比四月份回落。一至五月，固定资产投资同比增长20.4%，速度连续四个月减弱。至于出口对GDP增长的贡献，恐怕今年亦难寄望。五月份进出口增长双双滑落，其中出口增长仅一个百分点，创十个月来新低；进口同比则下降0.3%，表现与四月份有泥云之别。

照当下形势判断，二季度GDP增速，看来会从首季增长7.7%进一步滑落。如今工业生产仍饱受产能过剩所困扰，去库存乏力，若政府再推出新的扩张政策加以吸收，只会令产能进一步积聚，不合理的产业结构调整无法一鼓作气。然而，在去产能的过程，必然使经济回升继续受到压力。

李克强上周作出最新指示，通过激活货币信贷存量支持实体经济发展、深化改革去激发市场和经济的内生动力，据此释放出消费民间投资潜力，反映政府通过「调结构」促进经济发展的决心。

从政策逻辑看，如今社会融资规模的确已相当巨大、五月广义货币供应量M2增速亦高达15.8%，因此，充份利用货币信贷存量，严格控制增量，避免货币在实体经济「空转」所造成的金融风险，看来成为央行货币政策的重点考虑因素，因而相信央行短期也不会推出大规模的宽松政策。

很明显，政府通过政策引导庞大的民间资金进入有效率的经济活动，以提高资金的配置和使用效率，不仅有政策的迫切性，而且此举对中国经济转型的作用也愈来愈大。

总括来看，二季度经济增速回落恐怕难以避免。在GDP增速不失控滑落的前提下，容忍增速进一步放缓，化解产能过剩的羁绊，加快结构改革，无疑是中国经济稳定发展的可取政策选择。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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