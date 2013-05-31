中石化拟筹划子公司A股股改方案

* 中石化将向上海石化和仪征化纤提股改方案

* 上石化称股改不涉及私有化

* 上石化和仪化A股停牌，H股继续交易大幅上扬

路透香港5月31日 - 相隔五年，中国石化(0386.HK)(0386.HK)终于着手解决剩余两家子公司--上海石化(600688.SS)和仪征化纤(600871.SS)的国有股流通问题，据上石化一名高管称，A股的股权分置改革方案并不涉及私有化。

上石化和仪化的A股自周五起停牌，其公告称，公司接获控股股东中石化的通知，中石化拟筹划上石化和仪征的A股股改方案，为避免A股股价异常波动而停牌，至于H股的交易则不受影响。

上石化董事会秘书张经明对路透称，大股东向A股股东提出股改方案，不是私有化，也不涉及H股。

“按规定如果涉及资产重组（包括私有化），香港H股都要停牌，但这次是A股股东与大股东来谈对价，H股股东不参与投票。”他称。

分析师亦表示，投资者不应憧憬中石化将以私有化的方式去解决国有股流通问题，因为中石化此前配售新股筹资应付业务扩张，反映出公司财务资源紧张，以现金或者换股方式去将子公司私有化，相信不会获得股东认同。

“A股是否全流通，对H股股东来说没有任何影响，因为A股市场已失去集资功能。”中银国际分析师刘志成称。

对于股改路透多次致电中石化新闻发言人黄文生，惟无人接听。

这将是中石化第三度向上石化和仪化提出股改方案。2006年中石化向上石化和仪化的A股股东提出每10股送3.2股的对价方案，然而当时部分A股股东强烈要求提高送股比率，又有部分要求中石化为私有化订下时间表，惟中石化坚持不加价不私有化，结果股改方案遭到A股股东会否决。翌年中石化重提10送3.2的股改方案，结果再遭A股股东否决。

至于今次中石化将会重提原方案还是会提高送股比率，张经明均拒绝置评。他并称，公司于5月8日的公告内表明在近一个月内不能披露股改方案，因此最快要到6月8日才能公布新的股改方案。

上石化H股早盘一度大涨逾18%，终场收升7.95%，报2.85港元；仪化盘中一度大涨逾26%，终场收升18.54%，报2.11港元。

**料本次股改成功概率较大**

中国证券报引述分析人士认为，S仪化、S上石化是两家有名的股改“钉子户”，但本次股改成功的概率较大。预计这两家公司将退市，而中石化将向流通股股东支付相应的对价，长期看，对于中石化的盈利将产生正面影响。

于2012年末，中石化持有上石化40亿股国有法人股，相当于总股本的55.56%，A股流通量为7.2亿股或10%。

而仪化的境内法人股共24亿股，分别由中石化持16.8亿股及中信集团持7.2亿股，相当于总股本的42%及18%；A股流通量为2亿股或5%，

国有股是中国资本市场发展过程中遗留问题，国家作为出资人所持有的上市公司股权不能流通，只有向社会公开发行的股份才能流通，两者估值差距造成转让制度不公平，也令到中国股市市值被扭曲。

为解决这个问题，中国证监会于2005年推出股权分置改革，让国有股和流通股的股东以协商方式进行改革，大多数方案是由国有股股东以现金或股份送赠予A股股东，作为换取国有股流通的代价，亦有国有股股东趁机向流通股股东购回子公司的股份以达至私有化（退市）。

上石化A股停牌前周四收市价报6.43元人民币，仪化周四收市价报6.64元。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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