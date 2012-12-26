中石化将联手康菲研究中国页岩气

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月17日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。
路透北京12月25日 - 新华社周二报导，中国石化集团子公司--勘探南方分公司将与康菲石油(COP.N)中国有限公司联手，对四川盆地綦江区块页岩气勘探、开发和生产进行联合研究。
报导称，康菲将在合作区内部署二维地震600千米及两口钻井。
2009年底，中国开始寻找页岩气，目前为止商业运作规模很小。中国政府预计2015年以后开始大规模发展页岩气，称该行业需要首先找到适合中国地质条件的技术。
9月至10月25日期间，83家公司对勘探中国页岩气资源进行了152次投标。标的涵盖20个区块，总面积20,002平方公里。
首次招标的四个区块中，中石化和河南煤层气公司各获得一个区块。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。
路透北京2月17日 - 中国股市沪综指周五收跌，脱离逾两个月盘中新高。分析师指出，今日大盘冲高回落，中小盘股表现略好于大盘股，前期强势的钢铁、有色、煤炭、基建等板块跌幅居前；料后市调整幅度有限，大盘将以时间换空间，在3,200点附近形成新的整理平台。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。