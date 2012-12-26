版本:
中国
中国财经 | 2012年 12月 26日 星期三 09:51 BJT

中石化将联手康菲研究中国页岩气

路透北京12月25日 - 新华社周二报导，中国石化集团子公司--勘探南方分公司将与康菲石油(COP.N)中国有限公司联手，对四川盆地綦江区块页岩气勘探、开发和生产进行联合研究。

报导称，康菲将在合作区内部署二维地震600千米及两口钻井。

2009年底，中国开始寻找页岩气，目前为止商业运作规模很小。中国政府预计2015年以后开始大规模发展页岩气，称该行业需要首先找到适合中国地质条件的技术。

9月至10月25日期间，83家公司对勘探中国页岩气资源进行了152次投标。标的涵盖20个区块，总面积20,002平方公里。

首次招标的四个区块中，中石化和河南煤层气公司各获得一个区块。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐