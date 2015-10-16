港商徐京华被带走调查--财新

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月15日 - 《财新》援引知情人士报导，港商徐京华(Sam Pa)在中国福建省长苏树林涉嫌严重违纪被调查之后，于10月8日被带走调查。
徐京华的公司曾参与中石化在安哥拉的石油开采项目，其时苏树林在中石化担任集团总经理。徐京华还为中石化在安哥拉获取石油区块牵线搭桥。
记者无法联系到徐京华置评；中石化公关官员拒绝置评。
2004年，由徐氏旗下的中安石油与中石化国勘的海外子公司SOOGL（Sinopec Overseas Oil & Gas Limited）合资成立安中国际控股公司（Sonangol Sinopec International Limited），2005年获得安哥拉深海油田18区块，在安中国际拿下的18区块中，中石化控股55%，剩余45%的股权属徐氏与安哥拉石油合资的中安石油。（完）
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。