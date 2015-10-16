港商徐京华被带走调查--财新

路透北京10月15日 - 《财新》援引知情人士报导，港商徐京华(Sam Pa)在中国福建省长苏树林涉嫌严重违纪被调查之后，于10月8日被带走调查。

徐京华的公司曾参与中石化在安哥拉的石油开采项目，其时苏树林在中石化担任集团总经理。徐京华还为中石化在安哥拉获取石油区块牵线搭桥。

记者无法联系到徐京华置评；中石化公关官员拒绝置评。

2004年，由徐氏旗下的中安石油与中石化国勘的海外子公司SOOGL（Sinopec Overseas Oil & Gas Limited）合资成立安中国际控股公司（Sonangol Sinopec International Limited），2005年获得安哥拉深海油田18区块，在安中国际拿下的18区块中，中石化控股55%，剩余45%的股权属徐氏与安哥拉石油合资的中安石油。（完）