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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 17:40 BJT

中国能源: 中石化计划在河北省兴建一座日产24万桶的炼厂

路透北京1月23日 - 据中国环境保护部称,中石化 计划投入46亿美元,在中国北部的河北省兴建一座日产24万桶的炼厂,用来加工沙特阿拉伯的进口原油.中石化是亚洲最大的炼油商.

中石化已经提交了该项目的环境影响评估报告,刊登在中国环保部的官网上(www.mep.gov.cn).

炼厂项目已经筹集了一段时间,该评估报告给出了有关投资和生产能力的更新资料.中国发改委此前已经原则上批准了该项目的建设.

报告称,新炼厂的建设工期是从2013年到2015年.(完)

(编译 高琦 审校 孙茉莉)

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