至少六家中国内地房地产商拟今年赴港上市--IFR

路透4月15日 - 据汤森路透旗下IFR报导，至少有六家中国内地房地产商正准备今年在香港上市筹资共16.5亿美元，寄望于上市之后能拥有更多的融资渠道。

虽然去年以来只有三家内房企业在香港成功上市，这并没有让其它公司打消上市念头，三家公司便计划本季度启动上市交易。

广东省的龙光地产已委任中银国际和麦格理负责安排3亿美元的上市发行，交银国际和麦格理(MQG.AX)则正帮助来自无锡的五洲国际募集2亿美元，而深圳毅德地产投资管理计划募集2亿美元，由摩根士丹利(MS.N)和瑞银(UBS.N)UBSN.VX负责安排。

另有三家内房企业计划今年下半年上市，包括重庆的协信集团、北京的金辉中国以及山东省的金山地产。其中，协信计划募集3.5亿美元，安排行为摩根士丹利。金辉4亿美元的交易则由美银美林负责。花旗(C.N)正安排金山地产2亿美元的上市计划。

今年2月，中国政府针对房地产市场过热的现象，进行了新一轮的调控，使得地产行业的股票发行较之前更为困难。

然而，有些企业无视在目前的市况下可能要割价上市，坚持在逆市中推进上市计划。

据一位负责上述其中一项交易的投行人士称：“这些地产企业的真正目的在于拥有上市公司地位以及一个海外融资平台，这样他们就可以在离岸市场发行债券，以相对较小的成本融资。同时，如果内地银行向地产商贷款的限制一旦放宽，已经上市的房地产企业可按更好的条款获得银行贷款。”

去年11月上市的两家地产商新城发展(1030.HK)和旭辉集团(0884.HK)，近期均曾发债融资。今年1月上市的金轮天地(1232.HK)亦有意发债。(完)

(整理 张喜良; 审校 黄凯)

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