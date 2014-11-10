中国和韩国结束自贸区谈判 将大幅减少贸易投资壁垒（更新版）

(新增细节)

路透北京11月10日 - 中国与韩国领导人周一表示，中韩自贸区结束实质性谈判。根据协议，两个贸易大国间将消除或大幅减少贸易和投资壁垒。

两国就进一步互相开放市场进行了两年多谈判，但韩国方面对于该协议能否很快通过议会批准仍存疑问。

“今天在北京人民大会堂举行的峰会上，韩国与中国领导人宣布结束自由贸易协议的实质性谈判，”韩国总统办公室声明引述发言人Min Kyung-wook称。

该声明并未提供协议的细节，但表示韩国总统朴槿惠与中国国家主席习近平计划将在周一稍晚参加一个签字协议，以确认谈判结束。

但韩国尚未决定是否参加美国发起的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)。TPP旨在大幅削减若干国家间的贸易壁垒。

**需要微调**

中国是全球最大出口国，而韩国排名第七。韩国已经与美国和欧盟签订了自由贸易协议。

韩国贸易部一名官员称，与中方的协议并未最终敲定，而中国新华社称双方结束实质性谈判，显示该协议还需要微调。

韩国媒体报导称，两国已同意将大米从协议中移除。在韩国与外国的贸易谈判中，大米通常是最棘手的问题。

新华社报导称，协议范围涵盖电子商务、政府采购等17个领域。

中韩两国1992年实现外交关系正常化。韩国数据显示，中韩双边贸易从1992年的区区63.8亿美元增长约35倍，2013年达到2,289.2亿美元。韩国自1993年以来对中国贸易一直是顺差，2013年顺差为628亿美元。

韩国分析师表示，该协议对双方贸易或经济增长的直接提振有限，但有助于韩国加强与中国的关系。(完)

(编译 朱晓军；审校 屈桂娟)

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