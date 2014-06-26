调查：沪股、港股及韩国股市未来六个月料劲升

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透班加罗尔6月26日 - 根据一项路透调查结果显示，中国上海股市、香港股市以及韩国股市未来六个月料将上扬，因预期中国央行将放松政策，提振中国经济及亚洲经济。
沪综指.SSEC是今年以来少数呈现下跌的主要亚洲股指之一，目前跌幅约4%，反观印度及欧美股市已纷纷升至纪录新高。
2013年沪综指下跌近7%，过去六年基本上表现黯淡，较金融危机爆发前的水准腰斩，表现远远落后其他新兴市场及美股。
但调查预测沪综指将会反弹，因认为数年来由中国政府支持的宽松信贷，将不会演变成楼市崩盘。
根据最新路透调查的预测，沪综指到年底时将升至2,250点，较目前水准上涨超过11%，年底到2015年6月料将再上涨9%，达到2,450点。
沪综指周三收报2,025.50点。
“中国人行正在逐渐转为放松政策，这也会有利于港股，”招银国际证券策略师Daniel So指出。
“人行相对偏紧的货币政策，造成中国及香港股市表现落后。”
这项调查于6月16-25日进行，分析师预测香港恒生指数.HSI到12月将升至24,900点，较周三的22,866点上涨近9%。明年6月料升至26,250点。
受访分析师预估，中国央行定向降准范围将扩及更多商业银行，以增加流动性并促进放贷。
但分析师表示，经济意外放缓，加上如对美国利率预期突然改变，致使投资人出脱新兴市场股票的话，就可能阻扰股市涨势。
尽管美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦展现了温和立场，但美联储可望循序在12月结束刺激计划；加上美国经济增长改善的展望，可能使市场将利率较预期提前调升列入考虑的因素。
**韩股料涨；台股表现料平淡**
韩股综合股价指数(KOSPI).KS11今年底之前料再上涨8%以上，2015年上半年可望进一步走升5%，触及记录新高。
路透调查预估中值显示，韩国股市今年底料升至2,150点，但低于3月调查时预估的2,188点。6月25日收盘报1,981.77点。
“(西方)主要经济体的央行短期内可能维持宽松立场，在全球经济复苏彻底成形前，都可望为股市提供充分的流动性”Hana Daetoo证券分析师Chang Hee-jong表示。
分析师普遍认为表现最好的行业为资讯科技(信息科技/IT)业，随着美国及欧元区经济持续复苏，记忆体晶片和移动电话需求将出现改善。
然而，今年初以来表现亮眼，已涨逾7%的台股加权股价指数.TWII，今年余下时间的表现可能落后亚洲其他市场。
调查显示，台股2014年底料收在9,350点，较6月25日收盘价9242.16点仅略再上涨。之后将趋跌，明年中料回落至9,025点。(完)
(编译 蔡美珍/张若琪 审校 张涛/李婷仪)
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