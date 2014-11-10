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中国财经 | 2014年 11月 10日 星期一 10:24 BJT

中韩两国领导人周一将签署自由贸易协议--韩国总统发言人

路透首尔11月10日 - 韩国称其“实际上”与中国达成了自由贸易协议，将消除或大幅减少两国间的贸易和投资壁垒。

韩国总统发言人闵耿昱在媒体简布会上表示，两国领导人将在周一晚些时候签署协议。

之前新华报导，中国国家主席习近平和韩国总统朴槿惠共同宣布中韩自贸区实质性谈判结束。

政府数据显示，中国是韩国最大的贸易伙伴，2013年双边贸易额达2,289亿美元，占韩国1.08万亿美元总贸易额的21%。(完)

(编译 李爽 审校 杜明霞)

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