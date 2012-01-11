中韩就推进双边自贸谈判达成共识

中国国务院总理温家宝与韩国总统李明博周二就推进中韩自由贸易协定谈判达成共识。中国和日本此前承诺推动中日韩三边自贸协定谈判。温家宝在李明博访华期间表示，中韩应抓住深化东亚经济融合的机遇，两国应与日方一道，在今年内启动三国自贸协定谈判，''携手推动东盟与中日韩自贸区进程''。路透