中韩同意多项措施 刺激人民币使用量扩大

路透首尔7月3日 - 韩国企划财政部及央行指出，韩国及中国领导人周四针对一连串措施达成协议，希望提振人民币在境外的使用，以及对中国资本市场的投资。

中国同意给予韩国800亿元人民币的RQFII额度，投资中国资本市场，协助展开人民币-韩元的直接交易，以及在韩国建立人民币清算体系。

人民币合格境外机构投资者(RQFII)执照持有者可在中国资本市场投资人民币基金。

韩国企划财政部和韩国央行在联合声明中表示，这些举措是在中国国家主席习近平和韩国总统朴槿惠在首尔的峰会中达成的协议。

中国是全球最大的出口国，韩国则是全球第七大出口国。两国在2013年的双边贸易总值为2,289亿美元。(完)

(编译/审校 蔡美珍/王冠中/张涛)

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