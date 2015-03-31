2014年韩国免税店销售额增速创纪录 中国游客贡献最大

路透首尔3月31日 （记者 Sohee Kim） - 韩国企划财政部周二公布的数据显示，2014年韩国免税店销售额劲增21.6%，增速创下纪录高点。去年，中国游客涌入韩国，大量购买化妆品和其他奢侈品。

韩国是世界第二大免税购物市场，去年韩国43个免税店的销售额增长至8.3万亿韩元（74.7亿美元）。中国去年赴韩游客数量增长了近42%，达到创纪录的600万人次，而当年各国赴韩游客总数为1,400万。

韩国旅游发展局预计，今年中国赴韩游客数量将增长16-17%，韩国政府去年10月称将发放更多城市免税店执照。

去年，韩国17个位于市中心的免税店销售额增长了32.2%至5.4万亿韩元，而位于机场的20个免税店销售额增长了5.9%至2.5万亿韩元。

野村证券在一份报告中称，2015年头两个月中国赴韩游客数量增长了46.2%。野村证券在报告中重申了对化妆品公司爱茉莉太平洋(090430.KS)、LG生活健康(051900.KS)和科丝美诗(192820.KS)的”买入”评级。

“由于越来越多中国游客从香港和澳门转向韩国，加上优惠的政策和汇率，以及韩国文化渐受欢迎，我们对中国赴韩游客快速增长的前景保持乐观态度，”野村证券分析师Cara Song写道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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