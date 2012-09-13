中国睡眠呼吸暂停症患者与日俱增

路透纽约/北京9月12日电(记者 David K. Randall/Hui Li)---13年前，李鑫(音)认为发福的肚子是好胃口和富裕的象征。

但现如今47岁的李鑫觉得，与同事频繁的商务晚宴成为了一个更头大的问题。

李鑫的母亲是一名牙医，她警告儿子说，他的体重实际上是造成他大声打鼾的原因。大声打鼾是睡眠呼吸暂停症的一个症状。後者正日益成为影响中国民众的一个健康问题。

李鑫说：“我早上感到很累，家里人一直跟我说，我睡觉打呼噜时听起来就跟窒息了一样。”

李鑫还没有因打鼾问题寻求治疗。他是四川成都一家家具厂的老板。

“我的体重已经减轻了些，但呼噜依然很响。”

饮食习惯的改变为中国人带来了很多新的健康问题。中国的经济繁荣使许多中国人的餐桌上出现了更多的肉类和加工食品。

生活在中国的英国人Paul French表示：“中国用一两代的时间便从食不果腹走向了暴饮暴食。”他还撰写了《富态》(Fat China)一书。

他说道，除了普遍缺乏参与有组织的运动以及抽烟率高和污染，高能量食物的不断增加使越来越多的中国人出现肥胖及相关健康问题。

其中就有阻塞性睡眠呼吸暂停症发病率的增加。该病是指在睡眠中出现呼吸暂停。

随着中国肥胖人口的增加，患有这种疾病的人也越来越多。因缺乏深度睡眠，患者总觉得很累。

从2002年开始，中国的超重和肥胖率增加了54%，同期仅肥胖率便增加了208%。

那些睡眠呼吸暂停症患者出现心脏病、记忆力丧失等问题的风险也更大。研究显示，倘若不治疗，这种疾病的影响往往比失眠更严重。

中国睡眠研究会理事长韩芳表示，中国一些阻塞性睡眠呼吸暂停症患者正寻求医疗专业人员的帮助。该协会在北京的睡眠门诊过去鲜有睡眠呼吸问题的患者就诊，现在每晚都有10-20人左右。

分析人士表示，这一趋势或许会在中国产生巨大的健康影响，并可能令ResMed(RMD.N)及Philips(PHG.AS)等一些西方企业受益。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。