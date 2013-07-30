《HOME专栏》铁矿石在中国经济放缓之际还能涨多久？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Andy Home 编译 张涛/张若琪/朱晓军/孙茉莉
路透伦敦7月26日 - 对于在伦敦金属交易所(LME)交易的基本金属来说，中国经济放缓是影响市场的主导因素。
因此，LME三个月期铜围绕每吨7,000美元窄幅波动。
因此，镍和铝等其它金属的价格正在逼近全球成本曲线的上端。
那么，为什么铁矿石的价格却不停上涨呢？铁矿石也是中国工业经济形势的一个重要指标。
指标62%等级的铁矿石.IO62-CNI=SI自5月每吨110美元附近的低点，涨到了130美元以上。
铁矿石价格上涨，似乎时机不对。包括中国在内的北半球，夏季通常是钢材需求的淡季。
而且在此之际，澳洲皮尔巴拉(Pilbara)铁矿的生产开始增强，新的铁矿石供应涌现。
供应与需求形势都对价格不利，铁矿石市场的涨势能维持多久呢？
**钢铁行业力道**
铁矿石如以往一样，不需要看得太远，就能了解推动其近期涨势的核心力量。
中国庞大钢铁业大量生产，使钢铁产量仍接纪录高位。
据国际钢铁协会最新数据，中国6月钢产量较上年同期增长4.6%。但扣除中国全球其他地方的产量则下滑0.6%。
今年上半年中国累计产量增加7.4%，远胜任何其他主要钢铁生产国。
中国钢铁工业协会旬报显示，7月初粗钢产量出现一些季节性放缓，推算钢铁年产量达7.6亿吨。
但整体来看，那也打破任何一年的同期纪录，且仅略低于3月初的8亿吨。
中国钢铁厂仍以这种速度加速生产，原因很简单，因为那仍有利润。
利润始终是中国钢铁业的关键，目前利润仍为正。
过去一个月来上海螺纹钢期货稳步上涨，交投最活络的合约本周处于5月初以来最高水准。
武钢股份600005.SS和沙钢股份(002075.SZ)等中国主要钢铁厂已上调7月和8月交货的钢材价格。
**库存周期改变**
这一切可能看上去都很出人意料，因为随着建筑活动减缓，夏天通常是钢价的疲软时期。
但这实际上只是中国钢铁库存周期发生了变化，是对5-6月的恐慌性减仓的反应。此前的减仓波及了供应链，引发铁矿石的降价。
铁矿石价格下行范围有限，因为中国铁矿石总库存已经非常低。
在预期的9月季节性需求回升到来之前，其他钢铁供应链目前正在补充库存，令钢厂的产量增长，总体产量年率保持在高位。
由于铁矿石库存仍处于低位，中国还在尽量多地买入全球铁矿石供应。
今年上半年，中国铁矿石进口量增长5.1%。尽管6月的6,230万吨铁矿石进口量低于前两个月的增长速度，但仍较去年同期增加7.1%。
但是，可以证明中国积累供应量的是来自澳洲的进口量大幅飙升。今年上半年，来自澳洲的铁矿石进口量增长16.2%，仅在6月就大增25.4%。
**供应增长**
力拓(RIO.L)和必和必拓(BLT.L)目前正开始加快Pilbara铁矿石的运作。
力拓和必和必拓第二季产量较上年同期成长7.1%和11.5%。
至2013年底，力拓的产量将从2.37亿吨提高到2.9亿吨。该公司表示，产量预计从本季末开始逐渐放大。
必和必拓则计画提高西澳营运的产量，从2013年6月财年的1.87亿吨，调高至下个财年的2.07亿吨。
6月当季该国公司年率化后的出货创下2.17亿吨，暗示扩产进度超前。
Fortescue Metals (FMG.AX)的进展更快。第二季产量较上年同期劲增44.0%，年率化发货量1.2亿吨。
要在今年第四季让生产率趋稳于1.55亿吨的扩产计划，也按进度和预算进行。
**逆流而上**
供给将激增，这也是几乎每个铁矿石分析师调降长期价格预估的原因，因澳洲较为廉价的铁矿石正取代成本高昂的中国供给。
但这不会一夕间发生，而且也不会导致铁矿石价格很快崩跌。
对近期价格上涨近在眼前的威胁，仍是来自中国自身的钢铁业。
因补充库存，就如消化库存一样，不会是持久现象。
关于中国钢铁产出和制造业PMI图表，请点击：(link.reuters.com/xaq76s)
目前的补充库存已经导致中国钢产量和其加工活动严重脱节，关于这点可参见如上图表。
未来数月要么制造业活动大幅升温，要么钢铁产出必需放慢脚步。
一直乐观的中国钢铁厂商将希望是前者。
如果中国政府实施加大铁路支出等“迷你”刺激政策，不是因为中国经济其他领域大幅放缓而需要更多刺激举措的话，则这些迷你刺激政策也可望也给予他们一些期待的理由。
更为现实的是，一旦当前的补充库存所带来的推动力减弱，中国生产商将不得不抑制生产。
7月初生产率的回落恐怕是这一切开始发生的前兆。
不过近期的表现暗示这是中国供需方面暂时的失衡，更有可能的情况是压低利润。
因此在中国经济增长放缓之际，铁矿石这股逆流而上的价格涨势究竟能持续多久？
让我们密切关注当地钢铁价格，它们是答案所在。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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