博客：中国经济放缓后宏观政策将如何应对？

作者 宿泱韫

越来越多迹象指向中国经济下行压力在逐渐增大，宏观政策将如何应对成为市场关注的话题，在中央对经济增速容忍度提高的背景下，多家投行和券商认为当前财政政策仍有空间，投资项目审批将提速，而货币政策则相对谨慎，尚未出现降息降准的必要。

中金公司经济学家彭文生等在报告中称，调结构和稳增长在短期的矛盾突出，短期总需求增长将继续承受下行压力，宏观政策面临如何平衡调结构与短期稳增长的挑战。

“我们预计只要经济尚未显露系统性风险，政府就不会采取大力度的货币放松，宏观逆周期操作将主要依赖财政政策，货币政策仅限于微调。”他们写道。

中金认为，从最高层对中国经济处在“三期”叠加（即结构调整阵痛期、经济增速换挡期和前期刺激政策消化期叠加）的基本判断看，当前的宏观调控模式将不同于以往。政府不会片面追求GDP增长，而是考虑充分就业、环保、结构调整、防控金融风险等多方面因素。

在财政政策上，该投行认为1-2月财政收支状况意味着剩余10个月有较大的扩张空间，并将全年财政赤字从1.2万亿元人民币上调至1.25万亿元，未来发改委投资项目审批速度将会加快，相应的债券发行审批也将提速。

而且，某些领域的调结构可以兼顾稳增长，主要包括节能环保、医疗卫生、教育、住房保障、公共设施等与民生和保障密切相关的领域。

另一家券商申银万国则表示，如果经济硬着陆，能短期见效的手段仍然是投资。

其报告称，国家今年预算内投资增加到4,576亿元，新型城镇化建设，加大基础设施投资；落实非公36条，鼓励民营投资；通过税收优惠等鼓励企业升级型投资，这些都是已经在安排的政策。如果需要，完全可以通过加快这些政策的落实节奏来对冲经济的下滑。

外资投行巴克莱预计，未来投资项目将提速，财政政策偏积极，进一步简政放权，并推进国企改革。中央主推的投资领域包括保障房、农村地区基建，大型水利项目，中西部铁路、公用设施建设等。

在货币政策方面，尽管市场对调整存款准备金率的预期升温，但这些机构都认为近期可能性不大。

中金认为，货币政策放松的空间小，二季度开始可能逐步有些微调，包括信贷窗口指导、放宽贷存比在某些时间点的约束、差别存款准备金率、加大对小微企业的信贷支持等定向宽松措施。

他们基于货币政策微调和影子银行监管力度加大所导致的表外业务回表，将全年新增贷款预测从9.3万亿上调至9.5万亿；社会融资总量从20万亿下调至18.5万亿。另将M2增速预测从13%上调至13.2%。

“短期内货币当局不会采取降低存款准备金率等力度较大且具有标杆意义的货币放松措施。”中金称，这主要是因为政府可以容忍经济增速比目标低一点。但如果增长大幅下滑，或者融资大幅紧缩，则政府降准的可能性将大为提高。

申万也指出，货币政策以常规手段为主，现在还看不到降息降准的可能。

他们分析，现在尽管人民币有贬值预期，但利率总体上仍在低位，央行更多会以常规手段例如公开市场操作、央票发行、SLO等调节流动性。只有外汇占款持续下降，利率出现明显上升，准备金率才会下调。

在这种情况下，可能的政策组合还包括降息，同时进一步扩大存款利率上限至20%。这个政策组合在2012年6月份用过，对于当年经济企稳发挥了很大的作用，在利率市场化明显加快的情况下，如果经济低迷，需要保增长的话可以再用。

巴克莱预计上半年央行将保持较宽松的流动性。若资本大量外流则存准有下调可能，也可能为防止出现信用事件导致的流动性危机而预先采取降准举措。他们认为，若经济增速二季度仍逊于预期，降息也存在可能。

今年以来，多项宏观数据表现逊色，令市场对中国经济走弱的预期逐渐升温。上午公布的汇丰中国3月制造业PMI初值继续下行至八个月最低水准48.1，分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行，进一步预示中国经济增速将继续放缓。

中金基于经济下行压力和政策以调结构为重的判断，在今日公布的报告中，将2014年GDP增速预测从7.6%下调至7.3%，CPI和PPI预测从此前的3.1%和0%下调至2.5%和-1.0%。

国务院总理李克强在上周常务会议上提出，要努力保持经济运行处在合理区间，抓紧出台已确定的扩内需、稳增长措施，加快重点投资项目前期工作和建设进度。

过去一两周，中央推出多项利好经济的举措。国务院公布2014-2020年新型城镇化规划，发改委批复五条铁路投资项目，投资规模达1,424亿元，占铁总今年总计划的22%。