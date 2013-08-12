中国中小城市房地产库存问题不大 开发商仍看好后市--渣打

* 多数中小城市房地产库存问题不大

* 部分二线城市库存过高

* 中小城市土地市场活跃表明开发商开好后市

路透北京8月12日 - 房地产市场区域分化今年以来趋明显，在一线城市房地产热络的同时，不少业内人士担忧三四线楼市为高库存所累，不过渣打银行的研究对此持不同观点，认为除鄂尔多斯等个别“鬼城”外，中小城市房地产库存问题不大，整体仍较有弹性。

渣打银行的分析师申岚和王志浩是通过分析房屋库存、可售面积，和土地交易量等相关数据得出上述结论的，他们在最新报告中同时称，不少中小城市开发商仍在购入土地，表明仍看好房地产前景。数据来源于搜房网和渣打银行全球研究部。

他们以土地成交量减去房屋销售量得出库存水平，发现今年下半年，一线城市的房屋库存还会进一步降低；而二线城市（通常为较发达省份的省会城市）的房屋库存仍维持高位，约为15-17个月的房屋销售量，这意味着其房价上涨压力在未来一年左右的时间内将十分有限。

而就等三线城市而言，房屋库存似乎并未成为问题，三线城市的房屋库存在2011年下半年至2012年上半年间曾达到顶峰，此后逐渐下降，2013年二季度，库存降低到约为5-6个月的房屋销售量。其样本的三线城市包括西安、长沙、福州、沈阳、南昌、合肥、郑州、长春、海口、温州和包头等。

对于四线及以下城市，渣打运用搜房网的40个城市可售住宅面积这一数据，今年三线以下城市月均可售住宅面积在基本持平，过去18个月保持在260万平方米。

此外土地市场上，小城市土地成交量自2012年初触底之后，2013年5月至7月间同比增长50%，说明开发商正试图增加在中小城市的土地储备，暗示在中小城市供应过量并不是普遍存在的问题。

“土地市场活动表明开发商们拥有足够的现金和信心购进更多土地，可售住宅面积表明，中小城市的房地产市场动态整体上保持着稳定。”报告指出。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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