中国设法引渡欠债外逃中小企业主--消息

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
记者 林洸耀
路透北京12月8日电---两名独立消息人士透露,中国正在设法引渡那些拖欠国有银行贷款和高利贷的私营业主.这种罕见做法凸显损失规模已令中国政府感到担忧.
了解情况的消息人士表示,机场和其它边境口岸已收到背负巨债而不许出境的中小企业主名单.由於政治敏感性,消息人士要求匿名.
"中国一直要求外国政府遣返(外逃的)中小企业老板,并帮助中国追缴他们的海外资产,"了解谈判情况的第一名消息人士表示.
据中国媒体报导,许多私营业主疑已逃往美国、加拿大、澳洲和新加坡等国家.
这个问题首先爆发于盛产企业家和投机炒家的温州.继中国为抑制通胀而收紧信贷之後,温州许多私营企业转向地下信贷市场借入资金,年息最高甚至达100%.
由於外销订单下降和原材料、土地以及劳工成本上涨,加之房地产投资出现亏损的部分情况,导致许多人最终无力还贷,一些老板为躲债而抛弃工厂和工人一走了之.
据当地媒体报导,问题现已蔓延至其它地区,包括浙江省多个城市以及内蒙古的鄂尔多斯.
"欠银行大笔贷款的中小企业主被置于'边境管制'名单,"第二名消息人士表示,意指政府监控和限制这些人出境.
据新华网报导,至少80家温州企业主因无力偿还高利贷而跑路,导致工人拿不到工资,数以千计的人失业.
对於记者的电话询问,外交部与公安部拒绝发表评论.
**引渡条约**
消息人士称,中国还在寻求与更多国家签订引渡条约,以将外逃官员带回国内,并收回他们的海外资产.
外交部网站称,中国自1993年以来已经和至少33个国家签订了引渡条约.
中国媒体报导称,许多企业主据信逃至美国.中国和美国没有签署引渡条约,但两国过去在贪腐案件上有过合作,其中在2004年一中国银行前任经理被遣返回中国接受法律制裁.
长期以来,中国政府一直受到腐败官员外逃问题的困扰.
据北京大学调查显示,1999年至2009年间,超过10,000名中共和政府官员逃至美国或欧洲,收受贿赂或侵吞国家资产约有6,500亿元人民币.
除了担心对银行业的金融影响,中国政府还担心失业或未领到薪水的工人所产生的不安定因素.
中小企业是中国经济的脊梁.据官方数据显示,中小企业约占中国4,300万家企业的99%,在国内生产总值(GDP)的占比为60%,政府税收的50%和城市就业的80%均来自这些中小企业.
由於担心威胁社会稳定,中国政府已扩大了对现金枯竭的私营企业的贷款规模.
中国证券报周二报导称,截至10月底,已有15位中小企业主返回温州,部分工厂重新开始生产.(完)
--编译 张涛/张荻;审校 程琳/白云
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