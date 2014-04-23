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中国财经 | 2014年 4月 23日 星期三 11:41 BJT

央行：小贷公司首季新增贷款251亿

路透北京4月23日 -中国人民银行公布，截至3月末，全国小额贷款公司增至8,127家，贷款余额8,444亿元人民币，一季度新增人民币贷款251亿元。

央行网站的统计数据显示，其中江苏省小额贷款公司数量为607家，辽宁省小额贷款公司562家，其余超过400家小额贷款公司的省份还有河北、内蒙古和安徽。

贷款余额方面，江苏省小贷公司贷款余额1,158亿元，浙江省小贷公司贷款余额911亿元。

今年年初，中国央行公布，截至2013年末，全国共有小额贷款公司7,839家，贷款余额8,191亿元，全年新增贷款2,268亿元。(完)

欲了解详情，请点选中国央行网站(here)

(发稿 李贺; 审校 谢衡/张喜良)

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