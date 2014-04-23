央行：小贷公司首季新增贷款251亿

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透北京4月23日 -中国人民银行公布，截至3月末，全国小额贷款公司增至8,127家，贷款余额8,444亿元人民币，一季度新增人民币贷款251亿元。
央行网站的统计数据显示，其中江苏省小额贷款公司数量为607家，辽宁省小额贷款公司562家，其余超过400家小额贷款公司的省份还有河北、内蒙古和安徽。
贷款余额方面，江苏省小贷公司贷款余额1,158亿元，浙江省小贷公司贷款余额911亿元。
今年年初，中国央行公布，截至2013年末，全国共有小额贷款公司7,839家，贷款余额8,191亿元，全年新增贷款2,268亿元。(完)
欲了解详情，请点选中国央行网站(here)
(发稿 李贺; 审校 谢衡/张喜良)
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