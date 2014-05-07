全国统一小贷管理办法将出台--报载

路透北京5月7日 -21世纪经济报导援引中国银监会和央行下发的“小额贷款公司管理办法（征求意见稿）”称，将取消小贷公司“从银行业金融机构获得融入资金的余额，不得超过资本净额的50%”、“同一借款人的贷款余额不得超过小额贷款公司资本净额的5%”的规定。

银监会和央行称，拟允许其通过地方小额信贷公司协会向征信机构查询借款的信用信息。小贷公司的业务范围会拓宽至买卖债券和股票等有价证券、开展权益类投资、开展企业资产证券化、发行债券、经监管机构批准的其他业务等，但需经过监管机构和相关部门批准。

“监管层对小贷公司的监管思路更加趋于市场化，并根据征求意见稿，监管层将成立首家全国性小额贷款公司协会，进行行业自律。”该份意见稿表示。

意见稿规定，小贷公司仍为一般性工商企业，向银行业金融机构融入资金属于一般商业信贷业务。小额贷款公司（包括其设立的子公司）应当在所注册的县（市）范围内开展业务。

2008年银监会曾出台《关于小额贷款公司试点的指导意见》，但实际上，目前全国各地监管机构基本都制定了相应的小贷公司管理办法，但内容、政策优惠等并不统一。

银监会在召开的2014年全国银行业监管工作会议上提出，对于小额贷款公司，会同有关部门制定全国统一的监管制度和经营管理规则，落实监管责任。

据央行统计数据，截至2014年一季度末，全国共有小额贷款公司8,127家，从业人员9.89万人，贷款余额8,444.13亿元人民币。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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