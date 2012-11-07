截至9月末全国共有小额贷款公司5,629家--人行

作为由民间资本投资设立的商业性小额信贷机构,小额贷款公司近年实现爆发式增长,2008年底公司数量不到500家,2009年则已发展到1,334家.

与其他信贷不同,小额信贷主要解决一些小额、分散、短期的资金需求.在众多小额信贷机构中,小额贷款公司是目前中国信贷市场的重要组成部分和补充力量,也是当前民间资本进入金融领域的一条重要途径和通道.(完)