《分析》中国化解中小企业融资困境成效不彰

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路透上海/温州11月19日(记者 Pete Sweeney/Gabriel Wildau) - 中国政府要求信贷资金从国企向较小企业倾斜，希望以此扶助经济转型，但这一策略或许没有表面看起来那么成功。

信贷已经出现中国政府所希望的增长。但银行钻空子向国企放贷，一些借款方隶属于地方政府，且属于北京当局努力推动进行整合的产能过剩行业。这反而加剧了金融业面临的风险。

一名研究人士称，部分贷款甚至流向房地产市场。中国楼市价格飙升，政府正在努力为市场降温。

这些因素凸显中国政府在努力推进金融市场改革、同时保持国企主导地位上面临的困境。

温州大学城市学院金融系主任叶茜茜表示：“多年来，尽管各级政府在缓解中小企业融资难问题上做了许多努力，但中小企业融资难仍未有实质性纾解，近年来甚至有日益加重的迹象。”

监管机构对中小企业有不同的划分标准。例如，中国银行业监管机构表示，所谓的中小企业是指资产不足1,000万元或年销售额不满3,000万元的企业。

经济学家估计中小企业占中国产出的70%，并创造了80%的就业岗位，很多改革派据此认为，正是这些企业，而非低效的国企，应该引领未来的中国经济。

中国政府希望服务国内市场的那些灵活且富有创造力的企业发挥作用，促进中国经济改变当前的信贷密集型增长模式。

温州是一座沿海城市，拥有900万人口，这里聚集着众多小企业。由于银行担心坏账风险，温州目前很难满足企业的贷款需求。

温州民间借贷登记服务中心总经理徐智潜表示：“虽然民间借贷它需求量很大，但是那一部分人大家都不愿意借给他，觉得风险太大。”

官方数据显示，就全国而言，对中小企业贷款有所增加，但依然仅占贷款总额的五分之一。相比其巨大的经济产出，贷款比例很小。

平心而论，向中小企业贷款是银行家的梦魇：它们很难评估，资产不多，极易受经济波动影响。

中国政府要求国有银行向中小企业放贷，但银行方面的人士表示，这其中存在漏洞，他们可通过向具有国家支持背景的企业放贷来满足配额。

交通银行的一名贷款专员表示，该行是国有银行，获得贷款的企业亦属国资背景，两者关系恰似兄弟。

该专员并指出，这就是中小企业无法从国有银行获得融资的原因，这无关乎这些中小企业的资质好坏，只是因为两者并非兄弟。(完)