中国智能电网设备供应商在本土市场胜过国外同业

* 国家电网称中国企业提供先进技术

* 欧盟商会抱怨难以进入中国市场

* 南瑞、中国西电和特变电工等企业主导本地市场

记者 朱球; 编译 田建华/洪曦/许娜

路透北京11月12日电---全球最大的公用事业企业--国家电网公司的党组书记刘振亚,欢迎国外企业参与智能电网设备投标,但称他们面临中国企业的有力竞争.

61岁的刘振亚还是国家电网公司的总经理.其驳斥了保护主义的指责,称中国智能电网市场是公开和透明的.刘振亚表示,本土供应商占据优势,是因为他们能以较低成本提供自行研发的先进技术.

包括西门子(Siemens)(SIEGn.DE)、ABBABBN.VX和阿尔斯通(ALSO.PA)在内的欧洲企业,一直抱怨难以进入中国智能电网市场.中国是全球最大的智能电网市场,主要受国家电网的子公司和中国南方电网公司等国有企业掌控.

刘振亚在中共十八大会议间歇接受采访时表示,"中国在智能电网技术方面走在了世界的最前面."

与美国以及英国等一些欧洲国家一样,中国当前正在投入巨资把电网升级为智能电网.

刘振亚周五接受路透采访时称,"所有设备材料是公开采购,谁有价格优势,有技术优势,信誉优势,谁中标."

欧盟商会不断进行游说活动,争取中国改善市场准入情况.该商会希望,十八大之後,中国新一届领导层能考虑开放智能电网设备市场.

中国智能电网标准的制定没有海外企业参与,主要由国家电网负责.国家电网经营区域覆盖国土面积的近90%,供电人口超过11亿人.

欧盟商会在9月发布的一份报告中称,担心中国制定的标准会用於设立市场障碍.该商会还警告称,中国标准和国际标准之间的差异妨碍该国企业进入海外市场.

欧盟商会拒绝为本报导提供评论.

近些年来,国有企业也成为中国改革派和西方国家政府的关注重点,他们认为国有企业占用了过多的优惠贷款和政策,对民营企业和海外公司构成不公平竞争.

中国国家主席胡锦涛周四指出,需进一步向海外投资者开放中国经济,对国有企业进行市场化改革,并在攸关国计民生的关键行业增加国家投资力度.

改革派也要求打破国家电网公司的垄断.但刘振亚等人认为,保持垄断有助於确保能源供应安全.

**庞大但封闭的市场**

国家电网计划2011-2015年间在国内智能电网上投资2,800亿元人民币(450亿美元).刘振亚一直在游说政府批准建造约20条特高压(UHV)线路,作为中国智能电网的主干.业界专家称,这些线路的造价可能高达2,500亿美元.

中国政府已经批准了五条特高压线路.中国国有企业则几乎赢得了全部的特高压设备供应合同.这些合同的总金额高达数十亿美元.

中国是唯一实现大型特高压项目商业运营的国家.海外企业实际上被排除在该市场之外,超过90%的特高压设备由中国企业提供.

国内外电力行业官员向路透表示,为了兴建三峡大坝等项目,中国建立了一批合资企业,并由此获得了高电压技术转让.中国企业目前拥有的特高压技术,正是基於这些高电压技术.

1990年代,中国国内的高电压输电设备供应基本完全依赖外企,例如西门子、东芝(6502.T)和三菱商事(8058.T).

但现在,中国西电(601179.SS)、特变电工(600089.SS)和天威保变(600550.SS)等本土厂商主宰国内市场.

"从根本上来说,我们已将高端的特高压技术全部掌握.国内主要企业大多已基本具备自行生产这些产品的能力,"特变电工(TBEA)旗下证券办公室的一名高管在电话中称.

**技术换市场**

外资企业目前在竞争中处於困境.

"现在,我们很难从中国拿到项目,"西门子的电力输送工程师Pakorn Thepparat称,"他们掌握了所有技术."

西门子参与了中国许多高压电力项目,包括其首个规模数十亿美元的特高压项目,将中国西南水电输送到广东.而作为协议的一部分,西门子向中国企业转让了高电压技术,并培训中国工程师.

中国主要的智能电网设备供应商的营收和获利均迅猛增长,并开始向海外出口产品,例如国家电网全资子公司南瑞集团公司和国电南自(600268.SS).

但是,由於国际企业向中国施压,要求其开放智能电网市场,部分中国企业意识到可能面临海外对手的威胁.

"我国当前鼓励国内特高压市场使用国产设备的政策正受到挑战,"中国西电发表期中报告称,"若政策有变,竞争将会加剧."(完)

--译文审校 张涛

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