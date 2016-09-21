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中国财经 | 2016年 9月 21日 星期三 13:26 BJT

中国设立智能硬件产业引导及投资基金 支持企业上市融资--工信部

路透北京9月21日 - 中国工业和信息化部和国家发改委周三称，将利用专项建设基金等渠道支持智能硬件产业发展，探索设立智能硬件产业引导及投资基金，引导社会资本多种渠道投资智能硬件产业，支持符合条件的智能硬件企业上市融资。

工信部网站公布智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018年）并称，到2018年中国智能硬件全球市场占有率超过30%，产业规模超过5,000亿元人民币;在低功耗轻量级系统设计、低功耗广域智能物联等关键技术环节取得明显突破，培育一批行业领军上市企业。

“选择优势地区建设省级智能硬件创业创新平台，支持地方以试验床、创新平台等方式发展智能硬件众创、众包、众筹、众扶平台，发展天使、创业、产业等投资。”通知称，实施 “芯火” 计划，推进智能硬件基础芯片领域的创业创新。

同时，建立智能硬件产业供给能力监测平台，及时跟踪国内外技术路径和产业发展动向。在人工智能产业发展联盟框架下成立智能硬件工作组，编制产业发展白皮书，为产业发展和决策支撑提供服务。

通知并鼓励公共服务部门创新应用模式，加快数据资源的有序开放。加强智能硬件知识产权政策研究，做好智能硬件知识产权布局、专利风险防控机制等方面的咨询和服务；鼓励智能硬件骨干企业在工业、医疗和车载等重点领域开展基于软硬件IP核的产品研发及应用。（完）

欲览通知详情，请点击链接：here

(发稿 李子木；审校 沈燕/曾祥进)

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