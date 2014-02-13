中国智能手机销售遇冷 出货量两年多来首次下滑

路透北京2月13日 - 国际数据公司(IDC)周四表示，中国呈爆发式增长的智能手机销售遭冷，出货量两年多来首次下降。

据IDC，2013年第四季中国手机出货量为9,080万部，与第三季度的9,480万部相比，下滑了4.3%。这是2011年第二季以来的首度下滑。

IDC亚太区终端设备团队高级研究经理MelissaChau说：“全球市场期待中国拉动整体智能手机市场的增长，而此次下滑是市场持续增长过程中的第一次遇阻。”

“目前市场的重点也不再是争取首次使用智能手机的用户，而是如何说服现有智能手机用户升级为本年度新型手机。”

IDC称，随着苹果公司(AAPL.O)与中国移动(0941.HK)签约合作，以及大批仅支持2G和3G网络的手机向支持4G网络的设备升级，未来还会有其他因素推动中国手机市场的增长。

不过IDC表示，随着中国的智能手机市场竞争越来越激烈，市场增长日益转向其他新兴市场。

中国智能手机厂商都在加速海外扩张的步伐。比如上个月以29亿美元收购谷歌(GOOG.O)的摩托罗拉手机业务的联想集团(0992.HK)，还有华为、中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)和小米等。(完)

(编译 田建华/白云; 审校 石冠兰/王翔琼)

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