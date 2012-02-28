中国本土智能手机以低价掠夺市场

2011年11月18日在香港拍到的中兴skate智能手机。EUTERS/Tyrone Siu

华为2012年智能手机销售目标为较去年增加两倍至6,000万支 华为称拟以低於市价15-20%的价格削弱对手竞争力 华为推出最昂贵机型Ascend

路透巴塞隆纳/香港2月27日电---就在沙场老将诺基亚及黑莓(BlackBerry)奋力求生的时候,异军突起的智能手机产业已经开始在中国展露实力,那里反应灵活的制造商正在生产可与西方对手匹敌的手机款式,不过,价格更便宜.

分析师表示,中国华为 HWT.UL 及中兴通讯 0763.HK 000063.SZ 在今年料将抢占更多全球市场份额,他们跨出基本款手机领域,改为大量生产成长强劲、利润率更高的智能手机.

去年华为和中兴通讯共销售3,500万支智能手机,约占全球市场7%的份额,今年料可增至9,000万支,将市占率倍增至14%.

华为和中兴通讯为全球两大电信网络设备制造商,但已拓展至手机和平板电脑产业,目前正销售搭载谷歌 GOOG.O Android系统的手机,欲在苹果 AAPL.O 及三星 005930.KS 主导的市场上分一杯羹.

本周在巴塞罗那举行的全球移动通信大会(Mobile World Congress)中,华为和中兴通讯分别推出其最高端的机型Ascend、Era,使用的技术比得上任何顶级Android手机.

**销售目标欲让对手胆寒**

华为称,今年目标是卖出逾6,000万支智能手机,这是去年的三倍;同时亦准备以低於市价15-20%的价格销售产品.

"华为向现有的对手发出战书,还订下了让对手胆寒的销售目标,"CCS Insight研究主管Ben Wood说.

华为IDEOS和中兴Blade等中国智能手机在全世界广受好评,特别是从非洲到印度等新兴市场,主要是因为定价具有竞争力,且受惠于向电信运营商出售网络设备.

中兴主管手机业务的高管何士友对路透表示:"对我们而言,拥有基础设施业务是一大益处,"其并称,公司把手机和网络设备一并打包卖给运营商.

中兴预计,这种与运营商的合作夥伴关系将助其今年的智能手机销量翻一倍,达到3,000万支.

在零售方面,华为和中兴的一些低端手机甚至可以买到100美元左右,这个价格的需求最高,或许会继续降价.

高通(Qualcomm) QCOM.O 与联发科 2454.TW 的小型竞争对手--芯片组供应商展讯通信(Spreadtrum) SPRD.O 已在中国市场推出针对40美元智能手机的平台.去年底,高通针对低成本安卓智能手机制造商推出一套新的旗舰Snapdragon芯片组.

"智能手机大众市场是一个重要机会,"高通总裁兼首席运营官Steve Mollenkopf称,"智能手机在大众市场的竞争程度非常高,设备制造商需以更低的工程成本、更快地推出新产品."

研究公司Gartner表示,2012年全球智能手机市场成长料将放缓,但仍会扩张40%左右,受助于降价.2011年成长约60%.

**销量增长**

上一季度中兴通讯和华为的全球手机销量增长差不多一倍,超过了黑莓的RIM RIM.TO 和宏达电 2498.TW.Gartner称,在智能手机方面,中兴通讯和华为市占率不断提高,因他们扩大在北美等市场的份额,并改进了安卓(Android)系统.

"中国手机供应商不断进步,中国智能手机市场亦正大幅增长,他们利用这一动能向海外扩张,"研究机构Strategy Analytics分析师Neil Mawston称.

上季度诺基亚智能手机全球市占率从上年同期的30%降至12%,由於其更换使用微软 MSFT.O 系统,其旧有智能手机销售严重受创.

诺基亚上月警告称,其塞班系统(Symbian)智能手机销量将无法达到原预期的超过1.5亿部.同时韩国LG电子亦因市占率几个季度以来持续萎缩而处境艰难.分析师称,中国企业的成功将开始打压索尼 6758.T 和宏达电 2498.TW 等企业.

**树立品牌**

深圳15岁的学生林金峰(音译)去年买了一部中兴的智能手机,价格较iPhone来说仅是毛毛雨.

"我买了中兴手机,这比其他手机便宜许多,功能足以满足我的需要,"他说,"我玩的游戏不多,通常只是给朋友打打电话,浏览网页或更新微博."

分析师称,中国企业需要投资更多以在发达市场树立他们的品牌,或许可以模仿台湾宏达电的作法,後者在发达市场引起了巨大轰动.

"我认为我们将成为全球顶级手机品牌,"华为终端部门首席营销官邵阳(Shao Yang,音译)在接受采访时表示.

华为和中兴通讯称,智能手机销售的关键在於与电信运营商的紧密合作.

"智能手机是电信运营商的巨大痛点,我们有良好的渠道与他们的技术和营销部门进行磋商,在华为,我们为他们解决了很多问题,"邵阳称,"对於客户的关心,没人能比得上我们."(完)