中国智能手机市场蓬勃发展期落幕 苹果和小米艰难度日

2015年9月21日在深圳拍到的一家手机卖场。 REUTERS/Staff

路透香港/北京1月27日（记者 Yimou Lee/Paul Carsten） - 中国智能手机蓬勃发展期可能结束了，高端机典范苹果(AAPL.O)也感受到中国经济放缓的冲击，讲究性价比的小米也在激烈竞争中处境艰难。

苹果周二公布的iPhone出货量增幅为历史最低，受累于中国市场变差。

估值450亿美元的小米面临威胁，此前未能完成2015年互联网服务营收达到10亿美元的目标，手机销售目标也未完成。

随着中国经济增速降至25年来最低水平，一度蓬勃发展的中国智能手机市场也已陷入饱和。对产品商品化、利润率低下的手机厂商来说，这不仅意味着好日子不再，也可能意味着生存都是问题。

“过去几年的高增长率肯定不存在了，”IDC分析师Bryan Ma说道，他预计今年中国智能手机市场将增长1-2%。“理论上可能出现负增长，总之基本上是停滞不前的。”

去年，IDC预计中国智能手机市场增长2%。2011-2013年，中国智能手机市场规模平均每年的增幅都在100%以上。

路透看到的小米内部文件显示，小米互联网服务营收从一年前的14.8亿元大增150%至37.1亿元。小米发言人拒绝对2015年营收发表评论。

和苹果等同业者类似，小米试图通过让智能手机买家同时购买互联网服务和在不那么发达的城市开店来缓冲市场放缓。

小米自2010年成立以来增长迅速，但近期该公司的估值受到质疑，因难以保持早期的增速。

小米去年销售了7,000万部手机，比其设立的全球出货目标低12%。

“由于小米的估值一直建立于该公司不仅是一个性价比手机制造厂商，如此大幅跑输服务营收目标比未完成手机销售目标更加令人担忧，”Stratechery科技分析师Ben Thompson说道。

Thompson指出，现在的问题是小米能否让营收增速足够快、从而证明批评者是错误的。

“凭借无差异化的产品取胜只有超强的成本结构和规模一条路，”Thompson表示。“三星做到了，现在华为正在这么做。”

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