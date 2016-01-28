中国智能手机市场蓬勃发展期落幕，苹果和小米艰难度日

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港/北京1月28日（记者 Yimou Lee/Paul Carsten） - 中国智能手机蓬勃发展期可能结束了，高端机典范苹果 也感受到中国经济放缓的冲击，讲究性价比的小米也在激烈竞争中处境艰难。

苹果周二公布的iPhone出货量增幅为历史最低，受累于中国市场变差。

估值450亿美元的小米面临威胁，此前未能完成2015年互联网服务营收达到10亿美元的目标，手机销售目标也未完成。

随着中国经济增速降至25年来最低水平，一度蓬勃发展的中国智能手机市场也已陷入饱和。对产品商品化、利润率低下的手机厂商来说，这不仅意味着好日子不再，也可能意味着生存都是问题。

“过去几年的高增长率肯定不存在了，”IDC分析师Bryan Ma说道，他预计今年中国智能手机市场将增长1-2%。“理论上可能出现负增长，总之基本上是停滞不前的。”

去年，IDC预计中国智能手机市场增长2%。2011-2013年，中国智能手机市场规模平均每年的增幅都在100%以上。

路透看到的小米内部文件显示，小米互联网服务营收从一年前的14.8亿元大增150%至37.1亿元。小米发言人拒绝对2015年营收发表评论。

和苹果等同业者类似，小米试图通过让智能手机买家同时购买互联网服务，和在不那么发达的城市开店，来缓冲市场放缓。

小米自2010年成立以来增长迅速，但近期该公司的估值受到质疑，因难以保持早期的增速。

小米去年销售了7,000万部手机，比其设立的全球出货目标低12%。

“由于小米的估值一直建立于该公司不仅是一个性价比手机制造厂商，如此大幅跑输服务营收目标，比未完成手机销售目标更加令人担忧，”Stratechery科技分析师Ben Thompson说道。

Thompson指出，现在的问题是小米能否让营收增速足够快、从而证明批评者是错误的。

“凭借无差异化的产品取胜，只有超强的成本结构和规模一条路，”Thompson表示。“三星做到了，现在华为正在这么做。”（完）