三星跌出中国智能手机市场前三甲 为三年多来首见

根据研究机构Strategy Analytics的数据，2015年第一季，韩国三星电子在中国智能手机市场份额排名降至第四，尽管其守住了全球市场份额的头把交椅。数据显示，中国智能手机市场第一季出货量总计1.1亿部，中国品牌小米以12.8%的占比位居第一；紧随其后的是苹果，占比达12.3%；另一中国品牌--华为则占有10.2%的份额。路透