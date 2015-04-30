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路透中文国际短讯 | 2015年 4月 30日 星期四 13:43 BJT

三星跌出中国智能手机市场前三甲 为三年多来首见

根据研究机构Strategy Analytics的数据，2015年第一季，韩国三星电子在中国智能手机市场份额排名降至第四，尽管其守住了全球市场份额的头把交椅。数据显示，中国智能手机市场第一季出货量总计1.1亿部，中国品牌小米以12.8%的占比位居第一；紧随其后的是苹果，占比达12.3%；另一中国品牌--华为则占有10.2%的份额。路透

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