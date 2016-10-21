智能手机厂商魅族获天音控股等注资 估值达到305亿元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月21日 - 中国大型电子产品零售连锁商--天音控股(000829.SZ)周四晚公告称，拟投资2亿元人民币予国内知名智能手机厂商珠海市魅族科技公司，获得后者0.655%股权。据此计算，魅族的最新估值达到305亿元（折合45亿美元）。
公告显示，魅族本次融资对象共有四家，除天音控股外，还包括上海修桐、克拉玛依丙申宏未等三家股权投资公司，此次共融资5亿3,667.23万元。克拉玛依丙申宏未同时还受让了魅族第一大股东黄秀章及三家股权投权人背景股东的部分老股转让。
天音控股称，本次投资有利于公司从上游获得更加稳定的货源，增强与手机厂商的战略合作关系，从而利用双方各自优势，发挥协同效应，探索多元化的商业机会。
据IT咨询公司艾瑞咨询去年9月发布数据，当时魅族的估值达到60亿美元。
天音控股因第一大股东拟变更，公司股票自9月底起停牌，停牌前收报11.28元。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。