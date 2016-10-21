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中国财经 | 2016年 10月 21日 星期五 09:53 BJT

智能手机厂商魅族获天音控股等注资 估值达到305亿元

路透上海10月21日 - 中国大型电子产品零售连锁商--天音控股(000829.SZ)周四晚公告称，拟投资2亿元人民币予国内知名智能手机厂商珠海市魅族科技公司，获得后者0.655%股权。据此计算，魅族的最新估值达到305亿元（折合45亿美元）。

公告显示，魅族本次融资对象共有四家，除天音控股外，还包括上海修桐、克拉玛依丙申宏未等三家股权投资公司，此次共融资5亿3,667.23万元。克拉玛依丙申宏未同时还受让了魅族第一大股东黄秀章及三家股权投权人背景股东的部分老股转让。

天音控股称，本次投资有利于公司从上游获得更加稳定的货源，增强与手机厂商的战略合作关系，从而利用双方各自优势，发挥协同效应，探索多元化的商业机会。

据IT咨询公司艾瑞咨询去年9月发布数据，当时魅族的估值达到60亿美元。

天音控股因第一大股东拟变更，公司股票自9月底起停牌，停牌前收报11.28元。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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