中国厂商用物美价廉的手机“智取”苹果

路透上海8月16日电（记者 Melanie Lee）---在迅猛发展的中国智能手机市场，一系列名不见经传的本土企业掌门人带着低价手机横空杀出，抢夺美国巨头苹果(AAPL.O)iPhone的市场份额。中国今年将超越美国成全球第一大智能手机市场。

小米公司近日发布新一代智能手机“小米二代”(MI2)，这是iPhone在中国本土遭遇的最新挑战。小米二代在部分性能上胜过iPhone 4S，售价则不到後者的一半。

小米手机经证实确实十分抢手，网上放货几分钟後便销售一空。该公司成立只有两年时间，但据民间市场估计，其估值已超过黑莓手机制造商RIMRIM.TO。小米公司上月宣布，上半年营收额接近10亿美元，手机销量突破300万部。

在小米二代北京发布会上，该公司创始人雷军向每位参会者收取199元门票，门票收入将捐给慈善机构。当天，1,000多人蜂拥而至参加发布会，很像一年一度的苹果全球开发者大会（WWDC）的味道。苹果举行WWDC时，会有众多粉丝花钱去看乔布斯（Steve Jobs）主持的新品发布会。

分析师指出，在中国市场，iPhone的销量将会继续增长，但苹果的市场份额却可能停止攀升，甚至会掉头下滑，而市场统计显示，iPhone只是在中国一些富裕城市大受欢迎。

行业研究公司IDC估计，去年在中国智能手机出货量中，售价低於200美元的占40%，售价700美元或更高的智能手机仅占11%。

咨询公司上海睿析科技（RedTech Advisors）的董事总经理科伦德尼（Michael Clendenin）称：“在中国市场，人们（对手机）的可承受价格是800-1,500元人民币，老百姓们能接受的是中档手机。”

在小米二代发布会上，35岁的李星（音译）称，“我宁愿不用苹果手机，因我不想自己的手机变成奢侈品，只不过是一部手机而已。”李星对小米手机的信号颇为称赞。

小米二代10月份上市销售，售价1999元人民币，拥有四核处理器，800万像素摄像头和类似苹果Siri的语音助手功能。

31岁的陈真（音译）说：“其他手机就只是手机，但小米手机却很人性化。”

市场研究机构Gartner的数据显示，中国1-3月份智能手机出货量排名中，苹果市场份额为17.3%位列次席，仅次于三星(005930.KS)19.2%的市场占有率。

IOS系统排名将跌至第三

Gartner分析师Sandy Shen称，苹果市场份额按量计已呈下滑趋势，到2016年时，其iOS移动操作系统的市场份额预计会从今年早些时候的第二名下滑至第三名，排在谷歌(GOOG.O)安卓（Android）和微软(MSFT.O)Windows移动系统之後。

随着iPhone 4S在中国的上市，伴随而来的库存调整中，苹果iPhone手机在中国市场的销售情况不理想。库存充足意味着经销商无需在当季购入太多iPhones，加上iPhone 5预计会在今年晚些时候面市，这也可能影响订单情况。

“苹果的市场份额相当稳定，今後五年都有望保持不变。不过，该公司的市场份额会上升，因整个市场在不断增长，”Sandy Shen说。

IDC和Gartner均预测，今年中国智能手机出货量将超过美国，达到1.4亿部。

物美价廉的国产智能手机

中国智能手机市场的增长，主要动力来自中兴(000063.SZ)(0163.HK)、联想(0992.HK)等中国大企业，以及像小米、金立和魅族这些小民企的智能手机。

此外，市场上还有更低价的智能手机，阿里巴巴、盛大网络和百度(BIDU.O)今年均已推出不到1,000元的机型，由合作夥伴代工的百度智能手机零售价只有899元，阿里巴巴的防水智能手机售价999元，是由海尔代其生产的。

Sandy Shen说：“对於使用iPhone或三星手机的用户来说……需要的只是更新换代而已。但对许多尚未用过智能手机的人而言，他们则属於购买低价智能手机的人群。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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