小米神话魔力难挡 中国智能手机生产出现跟风潮

路透香港/北京 （Yimou Lee/Paul Carsten） - 全球最大智能手机市场的魔力对于中国企业家们来说无可抵挡，混凝土搅拌机和电冰箱生产商甚至摇滚音乐“教父”都在生产手机，试图复制市场领导者小米的成功。

但中国的智能手机市场在2015年初遭遇了六年来的首次收缩，小米的销售额也在下滑。这种突然转变，让人怀疑建筑机械制造商三一集团有限公司、珠海格力电器(000651.SZ)和中国摇滚“教父”崔健能否有机会获得成功。

分析师们称，除了最大的几家品牌，市场减速可能对所有手机制造商来说都难以应对，更何况是过多的跟风者。美国市场研究公司Gartner称，在一个饱受价格战困扰的拥挤市场，市场新玩家将必须用甚至能超越高档机型的手机才能说服买家抛弃老品牌。

“做手机没那么容易破产，但也不容易盈利，”Gartner负责大陆智能手机市场的台湾分析师CK Lu说道。“如果你没有好的差异化产品，你是将自己置身于一个已饱和的市场。”

市场研究公司Counterpoint Research分析师Neil Shah称，截至3月底，中国每月销量逾1,000台手机的智能手机品牌有155个，两年前为110个。印度有103个手机品牌，其中逾一半是中国厂商。

但据Gartner，留给小手机品牌的市场份额仅有五分之一，因其余份额由十家最大的品牌占据，包括苹果(AAPL.O)、三星电子(005930.KS)、联想集团(0992.HK)、华为科技和小米。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。