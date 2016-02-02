OPPO和Vivo去年智能手机市占率紧追苹果 发力国内三线以下城市功不可没

路透新加坡/香港2月2日 （记者 Miyoung Kim/Yimou Lee） - 在中国以外的地方，可能很少有人听说过OPPO和Vivo，但这两家中国手机制造商运用切合本土市场的营销策略以及在三线以下城市的强大零售网络，市场份额正在逐渐攀升。

业界专家称，随着大城市手机市场饱和，这些三线以下城市将是智能手机厂商的下一个战场。

据北京华通人商用信息有限公司，苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)等国际品牌大多尚未涉足这个占中国手机总体消费逾56%的市场。

随着中国经济增速降至25年来的低位，三线以下城市的消费者更青睐便宜手机，这对OPPO、Vivo以及魅族来说都是好消息。

“OPPO和Vivo在中国（市场份额）已超越三星和中兴通讯(000063.SZ)，正努力在2016年赶超华为、小米和苹果这三巨头，”市场研究企业Strategy Analytics分析师Neil Mawston表示。

诚然，这些低价品牌手机缺乏高端品牌的吸引力，利润极薄甚或亏损。业界专家称，这些品牌需要巨大销量方能维持。

据市场研究企业Strategy Analytics，2015年第四季度OPPO智能手机出货量达1,080万部，市场份额为9.2%，排名第五。2015年第四季度中国市场智能手机出货量下滑4%。

OPPO的R7智能手机定价1,999元，号称“自拍专家”，屏幕比iPhone 6S大，像素较高。

Vivo 2015年第四季度市占率为10%，排名第四，低于苹果的13%。

在中国经济减速以及智能手机市场趋于饱和之际，苹果、小米和其他品牌勉强保持增势。

分析师称，OPPO和Vivo等年轻品牌运用了惹人眼球的营销手法，包括赞助当地的电视节目，以及在三线以下城市布局众多零售网点。

“国际（手机）厂商在中国作本土化营销时能做的不多，”市场研究公司Canalys的彭路平表示。“三星等外国企业的营销策略并未真正迎合中国消费者。”

三星拒绝置评。

苹果上周预估营收将出现13年来首见的下滑，并公布史上最低的iPhone出货增幅，因关键的中国市场出现转弱迹象。（完）